Dramatische Situation – «Der schlimmste Tag meines Lebens» Nicolas Burgener wollte im April sein Hotel «Art House» eröffnen. Dann kam Corona – und er musste 20 Leute entlassen. Der Basler Hotelier-Verein bestätigt, dass weitere Arbeitsplätze in Gefahr sind. Sebastian Briellmann

Ein Wahrzeichen von Basel: Das Luxushotel Les Trois Rois. Foto: Nicole Pont

Nicolas Burgener klingt nicht wie ein Mensch, der in Selbstmitleid badet – aber eigentlich, das kann man schon so sagen, hätte er durchaus gute Gründe dafür. Man muss sich das mal vorstellen: Da investiert ein junger Unternehmer viel Geld und noch mehr Arbeit in ein Hotel mit Restaurant in der Steinenvorstadt und tauft es «Art House»; da will sich also einer durchsetzen in einer Branche, die auch mal gern das Synonym Haifischbecken verliehen bekommt – und dann kommt Corona. Das Restaurant durfte genau eine Woche offen sein, die Eröffnung des Hotels musste verschoben werden.