Interview mit Francine Jordi – «Der Schlager ist und bleibt meine musikalische Heimat»

Mit ihrem aktuellen Album «Herzfarben» sprang Francine Jordi vor einigen Wochen an die Spitze der Schweizer Charts. 2022 will die Berner Sängerin von Basel aus auf Schlager-Cruise gehen.

Frau Jordi, vor sechs Jahren haben Sie die «Silvestershow» zusammen mit Jörg Pilawa zum ersten Mal moderiert. Was haben Sie von der Arbeit beim Fernsehen gelernt?

Von der Zusammenarbeit mit Jörg Pilawa habe ich enorm profitiert. Er ist einer der besten Moderatoren überhaupt und schenkt mir trotzdem enorm viel Platz, neben sich zu glänzen. Gleichzeitig hat er mir beigebracht, wie man als Moderatorin an ein Thema herangeht, wie man bestimmte Dinge formuliert und dafür andere weglässt. So konnte ich als Moderatorin eine Natürlichkeit entwickeln, die ich bis dahin nicht hatte. Es ist ein Geschenk, Leute wie Jörg Pilawa zu haben, die dir helfen, deinen Job immer besser zu machen - egal, wie weit du in deiner Karriere schon gekommen bist.