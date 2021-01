«Die Rattenlinie» – Der Schlächter von Lemberg Philippe Sands macht die Flucht des Nazigouverneurs Otto Wächter zum Dokumentar-Krimi. Thomas Waldmann

Otto Wächter, 1901 in Wien geboren, 1949 in Rom gestorben. Foto: Polnisches Nationalarchiv

Rund zehntausend Dokumente, Briefwechsel, Tagebücher, Fotos, Recherchen in Archiven von Polen und der Ukraine bis in die USA, in Rom und Wien, Einblicke in Geheimdienstakten. Daraus ein spannendes Buch zu machen, schafft nur, wer gut zu erzählen versteht und ein unbestechlicher Kenner der historisch-rechtlichen Materie mit detektivischem Flair ist: Philippe Sands, Professor für Internationales Recht in London und Anwalt, lässt seiner jüdischen Familiengeschichte («Rückkehr nach Lemberg», 2016), die er mit der Rechtsgeschichte von Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verknüpfte, das Buch über einen Täter folgen.