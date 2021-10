Der Nachwuchs zeigt seine Arbeiten – Der schillernde Weltenregenbogen Die Abschlussausstellung der Absolventinnen und Absolventen im Bachelor- und Masterstudiengang der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel präsentiert sich im Kunsthaus Baselland auf eindrucksvolle Weise. Valeska Stach

Jakob Ott: «fire ages», 2021. Installationsansicht World’s Rainbow, Diplomausstellung Bachelor und Master Bildende Kunst, Kunsthaus Baselland 2021. Fotos: Jennifer Merlyn Scherler

Hochprofessionell ist diese Ausstellung. Zum sechsten Mal nun schon findet die Kooperation zwischen dem Kunsthaus Baselland und der HGK statt. Neben der Leiterin Chus Martínez wird für die Kuration jedes Jahr eine Gastkuratorin eingeladen. Diesmal ist es Claire Hoffmann, die derzeit im Centre culturel suisse in Paris arbeitet.

38 Studierende schlossen im Sommer an der HGK ab. Sie alle mussten anderthalb Jahre lang im Lockdown studieren. Dennoch bringen sie eine Wucht an physischer Präsenz mit, die vielleicht auch gerade deswegen so stark ist, um dem rein Digitalen etwas entgegenzusetzen. Das Material für das eigene Arbeiten während des Lockdown war begrenzt. Die Werkstätten konnten lange Zeit nicht besucht werden – und dennoch sind die Ergebnisse beeindruckend.