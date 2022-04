2. Liga interregional – Der SC Binningen mit erneuter Niederlage Der SV Muttenz schlägt den SC Binningen im Derby der Tabellennachbarn mit 3:2. Für den SCB ist dies bereits die vierte Niederlage im vierten Spiel der Rückrunde. Linus Schauffert

Srdan Sudar bejubelt seinen Treffer zum 1:0 für den SV Muttenz. Foto: Dominik Plüss.

Es läuft die 93. Minute, als Samy Hasler den Ball von der linken Seite hoch in den Binninger Strafraum bringt. Von all den Spielern im Zentrum springt Florian Mackes am höchsten, köpft den Ball in Richtung Tor und sieht ihn kurz darauf hinter dem eingewechselten Binningen-Torhüter Christian Frei aufkommen. Es ist dies der Treffer zum 3:2-Endstand und der Schlusspunkt in einer Partie, die auf beide Seiten hätte kippen können.

Für den SV Muttenz ist es der zweite Sieg im vierten Spiel der Rückrunde. Verloren hat er nur gegen den FC Concordia Basel, gegen den FC Konolfingen gab es ein 0:0-Unentschieden. «Vor allem aufgrund der schwerwiegenden Abgänge von Robin Hänggi und Benjamin Gysin im Winter wussten wir, dass das Punktepolster klein ist und haben dementsprechend hart gearbeitet», sagt Muttenz-Trainer Peter Schädler nach der Partie.

Man könne von einer Phase des Umbruchs beim SV Muttenz sprechen und sei dementsprechend zufrieden mit sieben Punkten aus den vier letzten Spielen.

Der SC Binningen befindet sich, obwohl in der Tabelle nur einen Platz hinter dem SVM, an einem ganz anderen Punkt. Das Spiel gegen Muttenz war bereits die vierte Niederlage im vierten Rückrundenspiel. «Wir waren in keinem der vier Spiele die schlechtere Mannschaft. Das ist das Positive», sagt Binningen-Trainer Ergün Ercedogan nach der Niederlage.

Mehr Positives lässt sich an der Situation jedoch kaum finden. Während der SCB sich zur Winterpause noch auf Rang 4 befand, ist er nun nur noch sechs Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt und wird für den Rest der Saison vermehrt den Blick nach hinten richten müssen.

Sudar trifft zum 1:0

Dabei sind es zu Beginn der ersten Halbzeit klar die Leimentaler, die das Spiel bestimmen. Das Team von Ercedogan hat in den ersten zehn Minuten öfter den Ball, kann sich jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen.

Und dies bestraft Srdan Sudar nach zwölf gespielten Minuten. Entgegen dem Verlauf der Partie trifft er nach einem langen Ball von Zayd Ait Jloulat zum 1:0 für den SV Muttenz. Dieser findet in der Folge besser ins Spiel und kann in der 31. Minute dank einem direkten Eckballtor von Samy Hasler auf 2:0 erhöhen.

Nach dem Seitenwechsel kommt die zu erwartende Reaktion der Binninger. Nachdem Christian Wagner von Lukas Morger im Strafraum gefoult worden war, tritt Arlind Alioski zum Strafstoss an. Den ersten Versuch kann Muttenz-Torhüter Lukas Hipp noch parieren, doch beim Nachschuss gelingt Alioski der Anschlusstreffer.

Ausgleich durch Ritter

Die Partie wird in der Folge ereignisreicher und in der 78. Minute gelingt Dominik Ritter auf Vorarbeit von Aramis Rohner der Ausgleich. Doch damit wollen sich beide Teams nicht begnügen und lassen sich für die letzte Viertelstunde auf ein Spiel mit wenig Struktur und vielen Chancen ein, welches durch den Treffer von Mackes in der 93. Minute den besseren Ausgang für Muttenz nimmt.

Peter Schädler war sich nach dem Abpfiff aber bewusst: «Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Das ist eine Frage des Glücks.» Und Ergün Ercedogan bilanzierte: «Wir waren das bessere Team, aber nicht das effizientere.»

Am kommenden Mittwoch hat der SC Binningen die Chance, zu dieser Effizienz zu finden. Um 20.15 Uhr spielt er gegen den FC Hergiswil in der Cupqualifikation. Muttenz trifft am Donnerstag zur gleichen Zeit in der Liga auf den letztplatzierten FC Moutier.

Muttenz - Binningen 3:2 (2:0) Infos einblenden Margelacker. – 100 Zuschauer. – SR Sinicropi. – Tore: 12. Sudar 1:0. 31. Hasler 2:0. 50. Alioski 2:1 (Penalty). 78. D. Ritter 2:2. 93. Mackes 3:2. Muttenz: Hipp; Mah, Morger, Fernandes Oliveira, Napoli; Torre, Hasler, Mackes, Bostan (61.Gaudiano); Ait Jloulat, Sudar (61. Bai). Binningen: Oberer (65. Frei); Ganster, Wagner (67. Mbarga), Frossard, V. Vogrig; T. Vogrig (63. F. Ritter); Rohner, T. Ritter, Alioski, Szelagowicz; D. Ritter. Bemerkungen: 70. Gelbe Karte T. Ritter. – 75. Gelbe Karte Szelagowicz. – 85. Gelbe Karte Gaudiano. – 90. Gelber Karte Hasler. – 94. Gelbe Karte Mackes.

