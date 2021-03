Kein Aufgebot für Valentin Stocker – Der Sauhund-Spieler bleibt zu Hause Valentin Stocker steht in Lugano nicht im Kader des FC Basel. Dabei hätte das Team dessen Eigenschaften beim 1:2 gut gebrauchen können. Tilman Pauls

Beim letzten Auftritt des FCB in Lugano stand Valentin Stocker noch auf dem Platz. Dieses Mal steht er nicht im Kader der Basler. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Samstag ging es nach dem Abpfiff ausnahmsweise mal nicht um den Bock, den der FC Basel in dieser Saison nicht umstossen kann, dieses Mal ging es um ein anderes Tier. Ciriaco Sforza entschuldigte sich in seiner Analyse schon vorab für die Wortwahl, dann sagte er: «In der zweiten Halbzeit müssen wir den inneren Sauhund überwinden.»

Der Trainer musste nach dem 1:2 abermals erklären, wie es sein kann, dass seine Mannschaft nach der Pause so offensichtlich nachlässt und ein Spiel aus der Hand gibt. Doch dieses Mal drängte sich noch eine weitere Frage zu der längst bekannten Diskussion auf: Warum stand Valentin Stocker gegen den FC Lugano nicht zumindest im Kader, schliesslich ist er ja ein ganz hervorragender Sauhund-Spieler?