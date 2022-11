Laufner Chriskindlimärt – Der Santichlaus ist bereits unterwegs Am Wochenende kann man sich in der malerischen Laufner Altstadt bestens auf Weihnachten einstimmen. Daniel Aenishänslin

Santichlaus und Schmutzli verteilen in Laufen ihre Säckli. Foto: Christian Pfander

Am Wochenende vom 3. und 4. Dezember funkeln die Lichter des Christchindlimärts in Laufen. Umrahmt von der historischen Altstadt und dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum gibt dies ein stimmungsvolles Bild ab. Geöffnet ist der Christchindlimärt am Samstag von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Gegen 80 Marktfahrerinnen und Marktfahrerwerden ihre Waren feilbieten. Angeboten werden unter anderem handgemachte Weihnachtsgeschenke und natürlich dampfender Glühwein. Neben den Marktfahrenden präsentieren sich einige Vereine. Auch steht das beliebte Kerzenziehen wieder auf dem Programm. Am Samstag sorgen die Turmbläser und das Quintett der Stadtmusik Laufen für die Musik, am Sonntag tut dies das Ensemble Röschenz.

Wichtig für die Kinder: Santichlaus und Schmutzli besuchen den Laufner Christchindlimärt. Sie verteilen die begehrten Säckli mit den feinen Sachen. Es wird empfohlen, den einen oder anderen Vers einzuüben.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.