Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln – Der Sandmann und das Sägemehl Es ist ein Novum. Erstmals tritt an einem Eidgenössischen ein Sandmaler auf. Es ist einer von uns, der Rümlinger Künstler Urs Rudin. Daniel Aenishänslin

Sandmaler Urs Rudin freut sich auf seine Auftritte am Esaf. Er wird an drei Tagen auf dem Festgelände anzutreffen sein. Foto: Nicole Pont

Er baut auf Sand. Auf sein Talent, diesen rieseln zu lassen. Sandmaler Urs Rudin wird am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln einen künstlerischen Marathon absolvieren. Freitags, samstags und sonntags wird er auf dem Migros-Gelände Besucherinnen und Besucher porträtieren. Einen Sandmaler am Esaf: Das gab es noch nie.