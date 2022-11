Handball – Der RTV übernimmt die rote Laterne Der RTV Basel verliert gegen den HSC Kreuzlingen mit 24:25 und schlägt sich am Ende selbst. Die Mannschaft von Trainer Ike Cotrina rutscht dadurch auf den letzten Platz der NLA ab. Simon Tribelhorn

Eine bislang zähe Saison: RTV-Spieler Janus Lapajne (2. v. r.) beim Abschluss im Spiel gegen den HSC Kreuzlingen. Foto: RTV Basel

Neunter gegen Zehnten, oder auch Zweitletzter gegen Letzten: Im Kellerduell des RTV Basel gegen den HSC Kreuzlingen zeigen die Gäste, dass sie sich in einer Formsteigerung befinden. Ein Sieg und ein Unentschieden resultieren aus den letzten beiden Partien der Kreuzlinger. Die erste Begegnung der Saison konnte der RTV noch für sich entscheiden, doch nach einer ausgeglichenen Startviertelstunde übernahmen die Gäste nun im Rankhof das Zepter und konnten ihre Führung schnell ausbauen.

Der RTV startete vor der Pause aber nochmals eine Aufholjagd und zeigte sich effizient im Abschluss, so lag man zur Pause nur mit 11:12 im Rückstand. Die zweite Hälfte verlief im gleichen Schema, in der 45. Minute hatte Kreuzlingen seine Führung wieder ausgebaut. Fünf Minuten vor Schluss hatte Aleksander Spende per Penalty die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer zum 23:24, doch sein Wurf wurde von Nikola Marinovic pariert. Mitspieler Jorge Paban Lopez machte es dann drei Minuten später besser und verwertete seinen Schuss aus sieben Metern sicher zum 24:25, und plötzlich schien es, als könnte der RTV noch eine Wende schaffen. Doch wegen den beiden Zeitstrafen von Igor Cagalj (59:18) und Maurus Basler (59:47) musste die Mannschaft von Trainer Ike Cotrina die Schlusssekunden mit zwei Mann weniger in Unterzahl bestreiten.

Acht Sekunden vor Spielende vergab Kreuzlingens Topskorer Drenit Tahirukaj die Entscheidung und schoss einen Penalty an die Latte, es flammte nochmals kurz Hoffnung auf bei den Baslern. Die drei Buben, die das Spiel während der vollen sechzig Minuten lautstark mit Trommeln und Gesang begleiteten, animierten das Publikum nochmals in voller Lautstärke. Nach einem Time-out ging Torhüter Michael Hoppe raus, und der RTV versuchte es noch mit einem letzten Angriff. Doch Dylan Brandt scheiterte am gegnerischen Schlussmann Dedaj, und der RTV stand am Ende erneut ohne Punkte da. Mit dieser 24:25-Niederlage übergibt Kreuzlingen die rote Laterne an die Basler.

Playoffs liegen noch drin

Zum einen kann man sagen, dass der RTV Basel unglücklich knapp verloren hat. Durch den Ausfall des Stammgoalies André Willimann ist man schon die gesamte Saison auf der Torhüterposition limitiert. Zum anderen muss man sagen, dass sich die Mannschaft durch die beiden Zeitstrafen am Ende unnötig selbst geschwächt hat und dadurch ein Unentschieden oder gar noch ein Sieg so gut wie unmöglich war. Fakt ist, dass die Basler nun Letzter sind.

Noch verbleiben 16 Spiele, um einen Playoff-Platz zu erreichen. Davon ist der RTV momentan nur zwei Punkte entfernt, was die ganze Situation nicht so schlecht macht, wie es beim ersten Blick auf die Tabelle den Anschein macht. Dass die Basler am Ende auf einem der unteren Playoff-Plätze stehen, scheint immer noch drin zu liegen. Zumal man auch mit Aleksander Spende den drittbesten Skorer der Liga in den eigenen Reihen hat. Man will nicht wie letzte Saison wieder gegen den Abstieg aus der NLA spielen. Doch dazu braucht es erst einmal eine Leistungssteigerung der Mannschaft, und dass der RTV in den nächsten beiden Partien auf die Topmannschaften Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur trifft, macht die Situation auch nicht gerade besser. Entscheidend werden wohl die Duelle gegen direkte Konkurrenten wie Wacker Thun (16.11.), den TSV St. Otmar St. Gallen (11.12.) oder den BSV Bern (17.12.). Es warten also wegweisende Wochen auf den RTV Basel.

Infos einblenden RTV Basel - HSC Kreuzlingen 24:25 (11:12)

Rankhof. – 121 Zuschauer.

RTV: Kühner, Hoppe; Halmagyi, Berger (4), Lapajne (3), Cagalj (6), Esono Mangue (4), Voskamp (1), Mauron (6), Basler, Brandt (1), Spende (11), Freiberg, Paban Lopez (6). Die nächsten Spiele des RTV: 10.11. Kadetten Schaffhausen (A). 13.11. Pfadi Winterthur (H). 16.11. Wacker Thun (A).



Zur gesamten Tabelle gehts hier.





Fehler gefunden?Jetzt melden.