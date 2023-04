Sagen Sie mal – Der RTV begeistert über die Grenzen hinaus Am Donnerstag geht es für den RTV Basel in der Playout-Finalissima um alles oder nichts. Präsident Sven Lüdin erzählt, wieso der Verein sogar Zuschauer aus dem Ausland anlockt. Simon Tribelhorn

Sven Lüdin ist seit August 2020 im Amt des Präsidenten beim RTV Basel. Foto: RTV Basel

Der RTV Basel tritt am Donnerstagabend (19:30 Uhr) im Rankhof zum letzten Duell der Playout-Serie gegen den HSC Kreuzlingen an. Die Ausgangslage ist klar: Der Gewinner bleibt in der NLA, der Verlierer steigt ab. Der RTV hofft einmal mehr auf die zahlreiche Unterstützung seiner Fans.

Sven Lüdin, wie war die Gefühlslage bei Ihnen, nachdem es am Samstag lange danach ausgesehen hatte, als habe der RTV den Klassenerhalt geschafft, dann aber Kreuzlingen das Spiel in den Schlussminuten noch ausglich und in der Verlängerung schliesslich gewann?

Zuerst war da natürlich eine grosse Enttäuschung, dass wir verloren haben, wir hatten gehofft, den Sack zumachen zu können. Wenn man das ganze Spiel angeschaut hat, habe ich das Gefühl, wir hätten gewinnen müssen. Wir waren die stärkere Mannschaft, haben jedoch am Schluss ein wenig nachgelassen. Ich glaube, dass wir das am Donnerstag besser machen und diesmal gewinnen werden.

Im Verein ging man vor den Playoffs davon aus, dass man den Klassenerhalt schaffen wird. Was für eine Tragweite hätte es, wenn der RTV das Spiel am Donnerstag verlieren und absteigen würde?

Ausser dass wir in der NLB wären, hätte es für uns keine Tragweite in der langfristigen Planung der Auslegung unserer Ziele. Wir haben von Anfang an gesagt, dass unsere Strategie auch mal nicht aufgehen kann, dass es schwierig werden kann, diese aufzubauen. Wir gehen heute immer noch davon aus, dass wir in der NLA bleiben werden. Und wenn wir absteigen, dann werden wir alles dafür tun, um wieder aufzusteigen.

Wurde den Spielern eine Nichtabstiegsprämie versprochen?

Soviel ich weiss, nein. Aber ich bin mir nicht 100 Prozent sicher, da ich nicht jeden Vertrag auswendig kenne. Zum Teil sind die Verträge noch vor meiner Zeit beim RTV entstanden. Wir fokussieren in den neuen Spielerverträgen auf die Playoffs und versuchen dort, die Ziele dementsprechend hochzustecken.

«Man merkt, dass es sich herumspricht, dass in Basel Spitzenhandball zu sehen ist.»

Wie wichtig wird es sein, dass diese Partie im heimischen Rankhof ausgetragen wird? Sowohl Kreuzlingen als auch der RTV haben in der Playout-Serie ihre beiden Heimspiele gewonnen.

Ich glaube, man hat beim letzten Heimspiel gesehen, dass es ein Vorteil sein kann. Wir lagen weit zurück und haben das Spiel noch gedreht. Wir hoffen natürlich auch jetzt wieder auf viele Zuschauer, die den RTV tragen, wenn es drauf ankommt, die mitmachen und uns anfeuern. Deshalb glaube ich, dass es ein Vorteil ist, dass wir zu Hause spielen.

In den beiden Playout-Spielen waren deutlich mehr Zuschauer im Rankhof als im Rest der Saison. Denken Sie, dass ein Sieg morgen nochmals für mehr Handball-Begeisterte in der Region sorgen könnte?

Darauf lässt sich hoffen. Wir versuchen viel in diese Richtung zu arbeiten, damit wir ein breiteres Publikum schaffen, das sich für den Handball interessiert. Es hat sich auch schon gezeigt, dass wir jetzt plötzlich viele Leute aus dem südbadischen Raum haben, die bei uns Tickets kaufen. Diese Leute sind zwar noch an einer Hand abzählbar, aber man merkt, dass es sich herumspricht, dass in Basel Spitzenhandball zu sehen ist. Wir hatten aber auch schon ganze Mannschaften aus Südbaden, die mit 60 Leuten an ein Spiel gekommen sind. Es ist immer unsere Hoffnung, dass neue Zuschauer dazukommen und dann auch regelmässig die Spiele besuchen.

Unter Trainer Ike Cotrina verpasste man die Playoffs zwei Mal in Folge. War dies ein ausschlaggebender Grund für den angekündigten Trainerwechsel?

Nein, wir hätten gerne mit Ike weitergearbeitet, wir sind eigentlich überzeugt von seiner Arbeit. Er ist auf den Verein zugetreten und hat den Wunsch geäussert, ein Jobangebot annehmen zu wollen. Das wollten wir ihm nicht ausschlagen, denn er hat für sich eine langfristige Lösung gefunden, die wir ihm so nicht bieten können. Wir wollten ihm da keine Steine in den Weg legen.

