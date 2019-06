Der RTV Basel verzichtet auf seinen Topskorer

Am Montag kommunizierte der Club, dass er mit André Willimann einen neuen Torhüter verpflichtet hat. Der 34-Jährige spielte in den letzten acht Jahren ununterbrochen in der Nationalliga A, zuletzt bei Kriens-Luzern. Willimann sucht beim RTV eine neue Herausforderung, nachdem er in der Innerschweiz keine Zukunft mehr gesehen hat. Bei Kriens-Luzern möchte man den nächsten Schritt hin zum Profibetrieb machen.

Solche Bedingungen wird der Goalie beim RTV nicht antreffen, zumal mit Christian Meier ein Trainer verpflichtet worden ist, dessen grosse Stärke im Formen von Nachwuchsspielern liegt. Bereits hat der RTV einige vielversprechende Talente aus der Region engagiert, die sich künftig in der Nationalliga A zeigen dürfen. Und liest man die gestrige RTV-Medienmitteilung bis zum Ende durch, dann schliesst man daraus auch, dass die RTV-Mannschaft der nächsten Saison eine klare Verjüngungskur erfahren dürfte.

Gleichzeitig wie den Transfer von Torhüter Willimann meldeten die Realturner, dass dieser den Litauer Aistis Pažemeckas ersetzt. Der Nationalgoalie hat den Verein ebenso verlassen müssen wie der Schwede Dick Hylken, der Kroate Bruno Kozina und der Rumäne Rares Jurca. Sämtliche Verträge wurden nicht verlängert.

Jünger und günstiger

Damit lässt der RTV nicht nur vier Routiniers ziehen, sondern auch vier Akteure, die das Portemonnaie des A-Ligisten entlasten. Es ist offensichtlich, dass die Basler künftig eine wesentlich günstigere Mannschaft stellen werden oder stellen müssen. Denn das Geld, das lag beim RTV in den letzten 15 Jahren noch nie haufenweise auf der Seite.

Besonders schmerzen dürfte der Abgang von Jurca. Der Linkshänder war seit 2015 der Chef im Spiel der Basler. Zudem trug der 36-Jährige nicht nur in dieser Saison das Trikot des Topskorers. In der abgelaufenen Spielzeit erzielte er trotz eines verletzungsbedingten Ausfalls fünf Tore pro Spiel. Jurca wird dem Schweizer Handball aber nicht verloren gehen. Seine Zukunft dürfte bei einem anderen Team in der Nationalliga A liegen.

Bei welchem, ist noch offen. Klar ist hingegen, dass der RTV Ende August daheim gegen St.Otmar St. Gallen in die Saison startet. Und dabei erstmals sein neues Gesicht zeigen wird.