Niederlage in Extremis – Der RTV Basel steigt ab Der RTV verliert die Playout-Finalissima gegen Kreuzlingen mit 36:37 nach doppelter Verlängerung und steigt damit in die NLB ab. Simon Tribelhorn

Konnte den Abstieg des RTV Basel in die NLB auch nicht abwenden: Jorge Paban Lopez (Mitte). Foto: Dominik Pluess

Das letzte Spiel für Ike Cotrina im Amt des Trainers beim RTV Basel endete mit dem Worst-Case-Szenario: dem Abstieg in die Handball-NLB. Im Verein rechnete man vor dem Playout fest mit dem Klassenerhalt. Man war sich sicher, Kreuzlingen in der Best-Of-Five-Serie bezwingen zu können. Doch in allen fünf Spielen gegen die Thurgauer erwies sich der Gegner als harter Brocken, kein Spiel wurde mit mehr als zwei Toren Vorsprung entschieden. Für Ike Cotrina ist dieser Abschied extrem bitter: «So habe ich es mir niemals vorgestellt. Auch wenn ich nicht mehr hier sein werde, wollte ich dieses Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen, unbedingt erreichen.»

So war es auch am Donnerstagabend einmal mehr eine sehr umkämpfte Partie. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit sah es so aus, als könne der RTV einen Vorsprung aufbauen, Goalie Michael Hoppe glänzte mit einigen grossartigen Paraden und hielt einen Penalty. Doch Kreuzlingen zeigte sich nochmals effizient und konnte sich mit dem 26:26 in die Verlängerung retten. Janus Lapajne setzte bei der letzten Aktion in der regulären Spielzeit den Ball knapp über die Latte und verpasste so die Entscheidung für den RTV.

RTV vergibt Grosschancen

Auch die erste Verlängerung endete ohne Sieger mit 32:32, und wie es die Handball-Regeln besagen, kam es in diesem Playout-Krimi gar noch zu einer zweiten Verlängerung. Dort vergab der sonst so sichere Topskorer Aleksander Spende gleich zu Beginn seinen zweiten Penalty in diesem Spiel. Trotz einer 2-Minuten-Strafe für Kreuzlingen in der zweiten Hälfte der zweiten Verlängerung vergab der RTV zwei Grosschancen, und Kreuzlingen erzielte in Unterzahl drei Minuten vor Schluss nochmals die Führung. Am Ende reichte für die Thurgauer das eine Tor Vorsprung, das Spiel endete 36:37 und der Abstieg des RTV war Tatsache.

Nach zwei Jahren in der obersten Schweizer Handball-Spielklasse verabschiedet sich der RTV Basel damit in die Nationalliga B. RTV-Vizepräsident Tom Ryhiner fühlte sich ziemlich leer: «Ich trauere unseren Chancen nach, die wir heute im Spiel hatten. Es ist extrem bitter, nach zwei Verlängerungen am Ende mit einem Tor Unterschied zu verlieren. Wir trauern auch unserem Matchball nach, denn wir am letzten Samstag vergeben hatten. So ist halt der Sport, die anderen freuen sich und wir müssen in den sauren Apfel beissen.»

RTV Basel - HSC Kreuzlingen 36:37 (13:14, 26:26, 32:32) Infos einblenden Rankhof. – 750 Zuschauer. – RTV Basel: Kühner (31%), Hoppe (23%); Halmagyi, Berger (5), Lapajne (8), Cagalj (2), Esono Mangue, Mauron, Voskamp, Basler, Brandt (2), Spende (12), Freiberg (4), Paban Lopez (3).

Fehler gefunden?Jetzt melden.