FCB müht sich zum 0:0 – Der rotblaue Motor kommt nie in die Gänge Der FCB tut sich in seinem ersten Conference-League-Gruppenspiel schwer und darf sich am Ende bei Karabach über einen gewonnenen Zähler freuen. Dominic Willimann , Oliver Gut

FCB-Goalie Heinz Lindner hielt dem FCB in Baku beim 0:0 den einen Punkt fest. Foto: Aziz Karimov (Keystone)

Auch im ersten Gruppenspiel der Conference League wollte der FCB seiner Philosophie, die er unter Patrick Rahmen zu pflegen versucht, treu bleiben: Mutig nach vorne spielen. Doch der rotblaue Motor kam gegen Karabach nie in die Gänge. Nicht in der ersten, und auch nicht in der zweiten Halbzeit. Das widerspiegelt auch die Statistik: Ein einziges Mal brachte der Gast einen Abschluss auf das gegnerische Gehäuse. Das Heimteam hingegen hatte fünf direkte Torschüsse zu verzeichnen.

Dass es am Ende der 96 Minuten dennoch 0:0 hiess, hatten die Basler einer starken und leidenschaftlich kämpfenden Innenverteidigung (Eray Cömert und Andy Pelmard) sowie einem überragenden Heinz Lindner zu verdanken. Mit zwei sogenannten «Big Saves» verhinderte der österreichische Torhüter in der Endphase einen rotblauen Fehlstart in die Europacup-Gruppenphase.