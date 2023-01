Neue Scheune in Merian-Gärten – Der richtige Ort für schöne Momente In den Merian-Gärten in Basel ist seit Anfang Jahr das Restaurant Iris offen. Auf der ehemaligen Heubühne unter dem Dach steht ein Raum für Hochzeiten, Feste oder Seminare zur Verfügung. Markus Wüest

Aus der Heubühne wurde ein Eventraum mitten in den Merian-Gärten mit einem fantastischen Ausblick. Foto: Dominik Plüss

Dort, wo jahrelang (1981–2016) das Kutschenmuseum beheimatet war, ist jetzt alles anders. Im Parterre der neuen Scheune ist seit Anfang Januar das Restaurant Iris daheim. In einem schmalen Raum dahinter ist ein Treffpunkt mit allerlei Informationen zu den Merian-Gärten und einer Fotowand, die die Geschichte des Ortes dokumentiert. Dort hängt zum Beispiel auch ein Foto, das beim Besuch von Queen Elizabeth II anlässlich der Grün 80 entstand. Am anderen Ende des Gebäudes ist ein Foyer. Und von diesem Foyer aus ist per Holztreppe das Prunkstück zu erreichen: der grosse Saal im oberen Stock.