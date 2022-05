453 Mal Fabian Frei – Der Rekordspieler des FCB in 20 bemerkenswerten Zahlen Am Sonntag dürfte Fabian Frei sein 453. Spiel für den FCB bestreiten und alleiniger Rekordspieler werden. Die BaZ zeigt 20 beeindruckende Zahlen des 33-Jährigen. Tilman Pauls

1.5.2022; Basel; Fussball Super League - FC Basel - FC Zürich; Fabian Frei (Basel) (Urs Lindt/Freshfocus) Foto: Urs Lindt/Freshfocus

1 – Rote Karten

In der «Basler Zeitung» steht am Tag nach dem 1:1 gegen Dnjepropetrowsk, dass Fabian Frei auch ein ganz passabler Handballgoalie hätte werden können. In der 75. Minute wehrte er im Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League einen Schuss mit der Hand ab – obwohl das ja eigentlich die Aufgabe von Yann Sommer wäre. Die Folge: Frei sieht die einzige Rote Karte seiner Karriere. Noch beeindruckender ist eine andere Kartenstatistik: In all den Jahren hat Frei gerade mal zehn Partien wegen einer Gelb-Sperre verpasst.

2 – Verpasste Spiele