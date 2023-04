Trockenheit in der Schweiz – Der Regen vom März bringt keine Entspannung Obwohl der warme und schneearme Winter ziemlich nass endete, hält das Risiko einer Trockenheit in den nächsten Monaten an. Martin Läubli

Tiefer Wasserstand: Blick auf den Klöntalersee im Kanton Glarus, einem Stausee der Axpo, am 5. April 2023. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Wenn es um das Wetter geht, kann das Gedächtnis schon mal versagen. An sonnige, warme Tage erinnert man sich lieber als an trübe, regenreiche. So wird der diesjährige März als milder Monat in die Statistik eingehen – und vermutlich in Erinnerung bleiben. Die durchschnittliche Temperatur lag landesweit im Mittel 1,3 Grad über dem langjährigen Durchschnitt von 1991 bis 2020, wie Meteo Schweiz meldet. In einzelnen Bergregionen war es sogar über 2 Grad wärmer als die langfristige Norm.

Besonders auffällig sind die ungewöhnlich frühsommerlichen Tage in der ersten Märzhälfte. An rund einem Dutzend Messstandorten gab es Wärmerekorde: zum Beispiel 23,5 Grad in Basel-Binningen. Oder 21,3 Grad in Genf. An beiden Standorten reichen die Vergleichsdaten bis ins 19. Jahrhundert zurück. «Der März war der sechste Monat in Folge mit überdurchschnittlicher Temperatur», schreibt Meteo Schweiz im eben veröffentlichten Klimabulletin.

Die ungewöhnliche Milde darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Monat März besonders nass war. Die Summe der Niederschläge lag auf der Alpennordseite mancherorts deutlich über der langfristigen Norm, im Wallis um 300 Prozent. In Sitten zum Beispiel geht der März als der sechstnasseste Monat seit Messbeginn 1864 in die Statistik ein; in Zermatt lagen die Werte sogar an zweiter Stelle der Niederschlagsstatistik seit 1959.

Nur die Alpensüdseite wartete im März vergebens auf den grossen Regen, die Werte liegen bei 60 Prozent der Norm. Es ist deshalb nicht überraschend, dass im Süden durch die wochenlange Trockenheit erhebliche Waldbrandgefahr herrscht.

Allerdings: Auch wenn der März im Gegensatz zu den Vormonaten so nass war, ist das Risiko einer grossen Trockenheit in den nächsten Monaten nicht gebannt. Expertinnen und Experten warnten im Februar, ohne eine drastische Wetteränderung müssten sich Gemeinden und Bauern auf möglicherweise niedrige Abflüsse und trockene Böden einstellen. «Ich wünsche mir für die Natur einen richtig verregneten April», sagte Anfang März Manuela Brunner, Leiterin der Forschungsgruppe Hydrologie und Klimafolgen in Gebirgsregionen am WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF).

Wenig Schnee – Nullgradgrenze steigt

Und wie sieht es heute aus? Die Situation habe sich seither nicht «substanziell» verändert, sagt die ETH-Hydrologin. «Wir haben es immer noch mit dem extremsten Winter seit Messbeginn zu tun.» Das Schneedefizit sei insbesondere in den Ostalpen sehr ausgeprägt. Dort liegt nur zwischen 30 und 90 Prozent der Schneemenge, die normalerweise in einem durchschnittlichen Winter liegt.

Schnee ist ein wichtiger Zwischenspeicher. Wenn er im Frühling schmilzt, hilft er, Flüsse und Seen zu füllen sowie die Grundwasserreserven zu erneuern. Die Natur hat das perfekt eingerichtet. Ein grosser Teil der Niederschläge geht im alpinen Raum normalerweise nicht als Regen verloren, indem er über die Bäche und Flüsse abfliesst. In Form von Schnee wird Regenwasser bis zum Frühling und Frühsommer zurückgehalten und steht dann zum Beispiel für die Bewässerung in der Landwirtschaft zur Verfügung. Oder er hilft, die Speicherseen, deren Wasserstand im Winter durch die Stromproduktion stark sinkt, wieder aufzufüllen.

Manuela Brunner zeigte kürzlich als Erstautorin im renommierten Fachmagazin «Geophysical Research Letter» auf, dass für eine sommerliche Trockenheit eine wesentliche Rolle spielt, wie viel es im Winter schneit. Die Forscherin untersuchte anhand von Abflussdaten in den drei grossen Einzugsgebieten Rhein, Rhone und Donau, welche Faktoren in den vergangenen knapp 50 Jahren im Alpenraum zu sommerlichen Dürren führten. Sie verglich den Zeitraum 1970 bis 1993 mit der Phase von 1994 bis 2017. «Ein Grund ist, dass die Schneefallgrenze steigt und deswegen weniger Schnee fällt, der dann als Wasserspeicher fehlt», sagt die SLF-Forscherin.

Gut die Hälfte der Schweizer Landesfläche befindet sich oberhalb von 1000 Meter über Meer. Daher fällt normalerweise rund ein Drittel des Niederschlags in Form von Schnee. Langfristige Messungen in der Schweiz zeigen jedoch: Die durchschnittliche winterliche Nullgradgrenze ist etwa um 250 Meter angestiegen. Vor etwa 50 Jahren lag sie noch auf 600 Meter.

«Ob es im Sommer zu einer Trockenheit kommt, hängt sehr stark vom weiteren Wettergeschehen ab.» Rebecca Mott-Grünewald, SLF Davos

Auch Rebecca Mott-Grünewald vom SLF bestätigt: «Es liegt derzeit im Vergleich zu den Jahren bis 1998 immer noch sehr wenig Schnee in allen Höhenlagen.» Die Forscherin gehört zum Team Schneehydrologie, das unter anderem die Schneehöhenverteilung in der Schweiz für alle Jahre bis 1998 modelliert. Sie nutzen dabei Daten von einem dichten Messnetz, das seit 1998 Schneehöhen registriert. Diese Werte können in sogenannte Schneewasser-Äquivalente umgerechnet werden, die der Wassermenge entsprechen, die in einer Schneedecke gebunden ist. Die aktuellen Werte liegen weit unter dem Niveau, das bei einem Durchschnittswinter zu erwarten wäre.

Verantwortlich dafür war nicht nur die Niederschlagsarmut, sondern auch die überdurchschnittlichen warmen Temperaturen zwischen November und März. «Ob es im Sommer zu einer Trockenheit kommt, hängt sehr stark vom weiteren Wettergeschehen ab», sagt Rebecca Mott-Grünewald.

Grundwasser weniger betroffen

Die Abflüsse sind vor allem in der Südschweiz deutlich unterdurchschnittlich, wie die Forschungsplattform Trockenheit.ch zeigt. Der Wasserstand des Lago Maggiore und des Lago di Lugano ist ebenfalls ungewöhnlich tief. Auch die Situation der Grundwasserreservoirs hat sich nicht verändert. Sie liegen mancherorts ungewöhnlich tief, zum Beispiel in Maienfeld am Rhein.

Die grossen Grundwasserreservoirs im Mittelland dürften jedoch weniger unter dem aktuellen Schneemangel leiden, wie Massimiliano Zappa, Hydrologe beim Eidgenössischen Forschungsinstitut WSL in Birmensdorf sagt. Die Quellen in den Alpen hingegen würden die Trockenheit spüren.

Die Botschaft vom Februar hat sich insofern nicht verändert: Wir müssen nach wie vor auf einen niederschlagsstarken April hoffen.

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

