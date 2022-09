Linien ziehen, um darauf zu tanzen – Der Rationalist unter den Basler Künstlern Werner von Mutzenbechers Werkauswahl in der Galerie Gisèle Linder und im Kunsthaus Baselland ist konsequent, durchdacht und vielseitig. Simon Baur

Werner von Mutzenbecher, «Backgammon», 2022, Acryl auf Baumwolle, 100 x 130 cm. Foto: Lena Stockmeyer

Er ist ein Weltreisender in den Sphären der Kunst. Ob Malerei, Zeichnung, Film, Lyrik oder Prosa, Werner von Mutzenbecher hat all diese Territorien erforscht, ihre Grenzen erkannt und sie sogar überwunden. Dass er sich dabei im undurchsichtigen Dschungel von Realität und Fiktion lautlos an seine Motive anschleicht, ist kein Geheimnis.