Sanierung Margarethenpark – Der Rasen soll nicht mehr mit Trinkwasser bewässert werden Mitte November startet die grösste Etappe der Sanierung des Margarethenparks. Wege und Treppen werden erneuert, und eine neue Bewässerungsanlage wird auch installiert.

Künftig sollen die Wiesen des Margarethenparks nicht mehr mit Trinkwasser aus mobilen Grossregnern bewässert werden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Mitte November beginnt die grösste Gesamtsanierung des Basler Margarethenparks. Mit der Installation einer neuen Bewässerungsanlage will der Kanton bis zu drei Millionen Liter Trinkwasser pro Jahr einsparen. Dies teilte das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (BVD) am Donnerstag mit.

Bisher wurde die 130 Aren grosse Rasenfläche mit mobilen Trinkwasser-Grossregnern bewässert. Künftig wird das Wasser der Quellen, der Brunnen und des Planschbeckens in einem Retentionstank gesammelt und für die Bewässerung des Parks genutzt, wie das BVD weiter schreibt. Sämtliches Brunnen- und Quellenwasser, das nicht für die Bewässerung verwendet wird, versickert vor Ort und reichert das Grundwasser an.

Im Rahmen der zweiten Sanierungsetappe werden auch die Wege, Treppen und Stützbauten im Margarethenpark erneuert. So soll etwa der steile Zugang von der Venusstrasse her komfortabler gestaltet werden. Zudem wird die Asphaltfläche verkleinert und mit einem durchlässigen Kiesbelag ersetzt. Damit soll der Boden gemäss Mitteilung entsiegelt werden, aber immer noch sicher begehbar sein.

«Leichte» forstliche Eingriffe

Der Margarethenpark liegt auf dem Boden der Gemeinde Binningen, ist aber in Besitz der Stadt Basel. Viele Parkbereiche der Grünanlage beim Gundeldingerquartier seien überaltert und müssten daher saniert werden, schreibt das BVD.

Für Aufregung sorgten im Juni 2021 die ursprünglichen Pläne des BVD mit dem Margarethenpark: Der Regierungsrat plante nicht nur die «Sanierung von Wegen», sondern auch das «Freistellen von Sichtachsen» und das «Anpassen der Bepflanzung». Konkreter: Waldflächen sollten «redimensioniert» werden. Der Geschäftsführer von WWF Region Basel, Jost Müller Vernier, wandte sich aus Sorge, ein Drittel des Baumbestandes im Park zu verlieren, mit einem Schreiben an den damaligen Regierungsrat Hans-Peter Wessels.

Mittlerweile konnte sich das BVD in Gesprächen mit dem WWF einigen, wie Projektleiter Dominique Jeanneret von der Stadtgärtnerei auf Anfrage sagt. An gewissen Stellen würden zwar durchaus forstliche Eingriffe stattfinden, nicht aber in dem Mass, wie vom WWF damals befürchtet. «Durch das Fällen einiger Bäume soll mehr Licht in den Wald gelangen, was sich positiv auf die Bodenvegetation auswirkt», so Jeanneret. Ferner verzichte die Stadt darauf, eine alte Wegverbindung durch den Wald zu erneuern, solange nicht klar ist, wie es mit der sanierungsbedürftigen Kunsteisbahn weitergeht.

SDA/ssc

