Die Rotblau-Awards des Jahres 2022 – Der Preis für den FCB-Taucher des Jahres geht an … Verpasste Flüge, übertriebener Kitsch und viel Kritik – für den FC Basel endet ein weiteres turbulentes Jahr. Die BaZ fasst es in 16 Preisen zusammen – und Sie stimmen ab! Tilman Pauls Dominic Willimann Oliver Gut

David Degen möchte mit dem FC Basel nur in eine Richtung – doch der Club ist unter ihm noch nicht richtig in die Gänge gekommen. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Spieler des Jahres

Wouter Burger

Wenn es um die sportliche Leistung über das ganze Jahr geht, dann führt am 21-jährigen Niederländer kein Weg vorbei. Nach seinem Platzverweis gegen YB als Innenverteidiger fand er im Frühjahr im zentralen Mittelfeld den Tritt und wurde zum wichtigsten Spieler. So wichtig, dass er in der neuen Saison mit seiner Leistung quasi darüber entschied, wie es um die rotblaue Fieberkurve bestimmt war.