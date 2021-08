Salina Raurica – Der Pratteler Einwohnerrat will den Ausbau – trotz verlorener Abstimmung Auch nach dem Nein zur Tramverbindung wird im Gebiet Salina Raurica gebaut. SVP-Gemeinderat Urs Hess sieht keinen anderen Weg. Daniel Aenishänslin

Die Netzibodenstrasse in Pratteln soll für 2,6 Millionen Franken ausgebaut werden. Foto: Dominik Plüss

Der Pratteler Einwohnerrat hat am Montagabend den Kredit über 2,6 Millionen Franken für den Ausbau «light» der Netzibodenstrasse im Gebiet Salina Raurica einstimmig genehmigt. Wie es aber in diesem Gebiet weitergehen soll, ist – nachdem die Stimmbevölkerung die Verlängerung der Tramlinie 14 kürzlich abgelehnt hat – nicht unumstritten. So meldete sich vor der Einwohnerratssitzung die Aktionsgruppe «Aapacke Pratteln» mit einem Leserbrief zu Wort.

Mit dem «Ausbau light» der Netzibodenstrasse eile es «überhaupt nicht», schrieben Denise Stöckli und Trudi Aubry-Gertsch. Schliesslich solle der «Ausbau light» vor allem dazu dienen, die kantonale Rheinstrasse so schnell wie möglich zurückzubauen. Ersetzt werden soll die Rheinstrasse, die dem Langsamverkehr übergeben wird, durch die neue Rauricastrasse (Kantonsstrasse).