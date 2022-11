US-Sanktionen gegen Luzerner Geschäftsmann – Der Präsident der Schweizer Fussballliga gerät in den Russland-Strudel SFL-Präsident Philipp Studhalter stand bis 2018 einer Firma vor, die nun auf der Sanktionsliste der USA steht. Seine Geschäfte mit der Oligarchenfamilie Kerimov könnten zum Problem werden. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

Die Gebrüder Studhalter, links SFL-Präsident und Anwalt Philipp, rechts Treuhänder und Geschäftsmann Alexander. Urs Flüeler (Keystone) / Philipp Schmidli

Es ist ein Schritt, wie es ihn so noch nie gab: Am Montagabend setzten die USA gleich sieben Schweizer Bürger und acht Schweizer Firmen auf die Sanktionsliste wegen Russlands Krieg in der Ukraine. Der prominenteste unter ihnen ist der Luzerner Treuhänder und Geschäftsmann Alexander Studhalter. Er war ein Geschäftspartner des Oligarchen Suleyman Kerimov.