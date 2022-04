Deutsche Infokriegerin in der Ukraine – Der Popstar russischer Propaganda Die 28-jährige Alina Lipp inszeniert sich als deutsche Journalistin, verbreitet aber ungefiltert Putins Falschinformationen. Sie erreicht damit Hunderttausende. Anielle Peterhans aus Berlin

Alina Lipp filmt sich mal in Donezk, mal in Mariupol. Die Selfievideos der Deutschen verbreiten sich wie ein Virus. Foto: Telegram

Eine junge Frau filmt sich selbst, blickt ernst in die Kamera. «Nehmen wir das Beispiel Mariupol. Da wird in den westlichen Medien behauptet, dass Russland die ganze Stadt einfach nur kaputt macht und Menschen umbringt – das ist doch das, was bei euch gesagt wird, oder?»

Der Krieg in der Ukraine entlarvt Propaganda auf beiden Seiten. Während unabhängige Journalistinnen und Journalisten seit Wochen versuchen, Videos, Bilder und Beiträge in den sozialen Medien zu verifizieren, nutzen andere den Propagandakrieg gekonnt als Sprungbrett für ihre Karriere. Zu Letzteren gehört die 28-jährige Alina Lipp.