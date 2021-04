Schlägerei im Allschwiler Zic Zac – Der Polizist – dein falscher Mann Jetzt stehen die mutmasslichen Hooligans aus dem Umfeld des FCB vor Gericht: Sie sind, wie sie sagen, «versehentlich» auf einen Polizisten losgegangen. Die Verteidigung plädiert auf Freispruch. Daniel Wahl

Das Zic Zac in Allschwil: Am 8. Oktober 2016 wurde hier ein Polizist in Zivil und in seiner Freizeit angegriffen und verletzt. Foto: Christian Jaeggi

Eine Gruppe im FCB-Fan-Umfeld kündigte gegenüber Freunden in den sozialen Medien die Absicht an, einen actionreichen Abend während des Bier-Oktoberfestes haben zu wollen. So sollte es an jenem 8. Oktober 2016 im stilvollen Zic Zac in Allschwil auch kommen. Man verschüttete Bier in der Kultbeiz von der Balustrade auf die Gäste unten an der Theke, erntete böse Blicke, vielleicht auch gehässige Gesten.

Bald schon konnte man sich mit einem «geilen Streit» brüsten. Nur diesmal drosch man nicht auf einen «Normalsterblichen» ein, sondern setzte einen Baselbieter Polizisten gleich für 90 Minuten ins Knock-out. Er ist Ausbildner in gefährlichen Kampftechniken, war in seiner Freizeit im Zic Zac und hatte selber auch schon vier Bier. Der Mann musste im Spital behandelt werden, erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde beruflich für zwei Wochen ausser Gefecht gesetzt.