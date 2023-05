Basler Regierung beantwortet Fragen – Der Polizeieinsatz am 1. Mai hat 600'000 Franken gekostet Im Nachgang zur Demonstration am Tag der Arbeit in Basel sind sechs Interpellationen im Grossen Rat eingegangen. Nun werden sie beantwortet.

Der Polizeieinsatz am 1. Mai in Basel kostete 600'000 Franken. Foto: Keystone/ Georgios Kefalas

600'000 Franken hat der Polizeieinsatz in Basel am 1. Mai gekostet. Dies sagte die Basler Justiz- und Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann am Mittwochnachmittag in der Beantwortung einer entsprechenden Interpellation aus dem Grossen Rat.

Nach den Kosten des Einsatzes hatte SVP-Grossrat Joël Thüring gefragt.

Des Weiteren bezifferte Eymann die Zahl der Einsatzstunden bei der Polizei auf 3793, wobei rund 3600 Stunden als Extradienst respektive Überzeit zu verbuchen gewesen seien. Der Einsatz des Helikopters, der mit der Einsatzleitung aus Zürich geteilt wurde, habe 11'300 Franken gekostet. (Lesen Sie dazu auch: Stephanie Eymann im Interview zum 1. Mai – «Die SP und ihre Rücktrittsforderungen: Das ist salonfähig geworden»)

Thüring hat eine von insgesamt sechs Interpellationen zum Polizeieinsatz eingebracht. Vier weitere Interpellationen stammen von Ratsmitgliedern der Grünen, Basta und der SP, die den strikten Polizeieinsatz kritisieren. Dass die Polizei schon so früh den Schwarzen Block sowie auch unvermummte Personen einkesselte, sorgt für Unverständnis. Auch zum Mitteleinsatz gibt es Fragen. Das 1.-Mai-Komitee hat am Mittwoch angekündigt, «in zahlreichen Fällen» Rechtsmittel gegen die Kantonspolizei Basel-Stadt zu ergreifen. Das Komitee will am Donnerstag an einem Medienanlass genauer über die juristischen Schritte informieren.

Justizdirektorin Stephanie Eymann muss insgesamt sechs Interpellationen zum Polizeieinsatz am 1. Mai beantworten. Foto: Kostas Maros

Bei den Forderungen gehe es unter anderem darum, «die gesammelten Fälle von Freiheitsbeschränkungen und Freiheitsentzüge zu klären, die polizeilich erhobenen Personen-, Film- und Fotodaten der Betroffenen zu löschen und die zugefügten Nachteile wieder gut zu machen».

Doch zurück in den Ratssaal. Eymann bestätigt, dass es am 1. Mai zu keinen Sprayereien oder anderen Sachbeschädigungen gekommen sei. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass der Polizeieinsatz «sicherlich schneller und mit geringerem Aufwand hätte beendet werden können», wenn es keine Solidarisierung der übrigen Demonstrierenden mit den Eingekesselten gegeben hätte.

