Weltweite Hitze – Der Planet schwitzt Im Süden der USA ist es zurzeit viel wärmer als üblich, ebenso in Teilen der Antarktis, und in Griechenland werden bis zu 43 Grad erwartet. Wie es zu den hohen Temperaturen kommt – und wo sie besonders extrem sind. Marlene Weiss

Überall Höchsttemperaturen: In Berlin stieg das Thermometer am Samstag auf 37 Grad Celsius. Ein Mann sucht Abkühlung an einem Springbrunnen beim Berliner Dom. Foto: Omer Messinger (Getty Images)

Nordamerika erlebt einen Sommer, wie es lange keinen gegeben hat: Wo man hinblickt in den USA, überall Rekorde: Höchsttemperaturen, viel zu viel Wasser, viel zu wenig Wasser, Stürme ungekannten Ausmasses. Und in Kanada brennen unablässig die Wälder. Einen weiteren Rekord könnte demnächst die Grossstadt Phoenix in Arizona erzielen. Im Jahr 1974 gab es einmal 18 Tage in Serie, an denen die Temperatur mehr als 110 Grad Fahrenheit betrug, also mehr als 43,3 Grad Celsius. Diese Marke wird aller Voraussicht nach bald überboten: Seit zwei Wochen wird in Phoenix an jedem Tag die Marke von 110 Grad Fahrenheit überschritten. Und ein Ende dieser Hitzewelle ist nicht abzusehen.