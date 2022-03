FC Basel im Europacup – Der Plan des FCB: Anders spielen als in Marseille Will Rotblau den Viertelfinal in der Conference League erreichen, muss vieles stimmen Dominic Willimann

Guillermo Abascal wird die Leidenschaft an der Linie reinbringen, seine Spieler müssen auf dem Rasen liefern. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Guillermo Abascal kann aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten sowie die für die Conference League nicht qualifizierten Neuzugänge Adam Szalai und Strahinja Pavlovic hat der Interimstrainer des FC Basel ein Sammelsurium an Profis zur Auswahl, die am Donnerstag die schwierige Aufgabe anpacken wollen.

Weiter nach der Werbung

1:2 hat der FCB vor Wochenfrist bei Olympique Marseille verloren und dabei über weite Strecken des Spiels die Qualitäten der Franzosen zu spüren bekommen. Doch dank Sebastiano Espositos Anschlusstreffer in der Endphase bleibt Rotblau die Hoffnung auf ein Weiterkommen. Ja, ein Sieg mit zwei Toren Differenz oder ein Erfolg im Penaltyschiessen nach einem Ein-Tore-Differenz-Sieg reicht, um in die Runde der letzten acht Mannschaften vorzustossen.

Noch ist es nicht lange her, da sich Rotblau in einer ähnlichen Ausgangslage befunden hatte: Im Sommer 2019 folgte in der Qualifikation zur Champions League auf ein 2:3 bei PSV Eindhoven ein 2:1-Heimerfolg. Allerdings muss gesagt werden, dass zu diesem Zeitpunkt die Auswärtstorregel noch Bestand hatte. Inzwischen ist sie abgeschafft worden.

Die Rolle des Publikums

Abascal verspricht, dass seine Mannschaft am Donnerstag anders auftreten werde denn in Südfrankreich. «Wir sind gut auf den Gegner eingestellt und werden aggressiv spielen.» Dabei sollen natürlich auch die Besucher im St.-Jakob-Park eine entscheidende Rolle einnehmen. Goalie Heinz Lindner sagt: «Das Publikum soll sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die unbedingt will.» Dann würde im Stadion «eine ungemein gute Atmosphäre» entstehen.

Einen Effort aller wird es wohl brauchen, um gegen den Zweiten der Ligue 1 die notwendigen Nadelstiche zu setzen. Abascal ist vor seinem ersten Europacup-Spiel in Basel guter Dinge: «Wir möchten den Fans zeigen, dass wir unbedingt eine Runde weiterkommen wollen.»

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.