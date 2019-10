Der Pfad der Zerstörung

Die spanische Primera División balgt sich ja nun schon seit ein paar Jahren mit der Premier League um den Titel der attraktivsten Liga der Welt. In England zeigen sie auf ihre schmucken Stadien, die akkurat gepflegten Rasenplätze und die Physis, mit denen sich die Spieler 90 Minuten lang aneinander abarbeiten.

Die Spanier verweisen in solchen Fällen gern auf die vielen europäischen Titel der letzten Jahre. Sie zeigen Bilder von ihrem hübschen Clásico und natürlich von Lionel Messi, dem vermeintlichen Besten seines Sports.

Was man eher selten sieht, sind Highlights des Getafe CF, was natürlich auch daran liegen könnte, dass man kaum welche findet. In Spanien soll es sogar ein paar Menschen geben, die erleichtert aufgeatmet haben, dass der Club nach der besten Saison seiner Geschichte den Sprung in die Champions League verpasst hat und in der Europa League antritt. Damit im Rest von Europa nicht allzu viele Menschen mitbekommen, dass in Spanien auch solche Teams mitspielen.

Wenig Schüsse, viele Fouls

Getafe ist ein Club, den es so in der Primera División eigentlich gar nicht geben sollte. Vielleicht liegt es daran, dass der Verein nur wenige Kilometer ausserhalb Madrids täglich vor Augen geführt bekommt, was er nie sein wird. Seit der Gründung 1983 ist klar, dass Getafe niemals so viel Strahlkraft entwickeln wird wie das grosse Real Madrid oder das nicht viel kleinere Atlético Madrid. Mit einem Marktwert von knapp 150 Millionen Euro bewegt sich Getafe im Mittelfeld.

Sportlich liegt das Team von Trainer Pepe Bordalás aber seit zwei Jahren deutlich über den Erwartungen – auch wenn man dafür mit den Idealen des gepflegten Fussballs brechen musste.

Beim Getafe CF haben sie eingesehen, dass man mit den grossen Clubs nicht mithalten kann, wenn man versucht, sie zu imitieren. Also hat man sich für einen anderen Weg entschieden, den Pfad der Zerstörung. In der letzten Saison schoss in Spanien kein Team in der Liga seltener aufs gegnerische Tor als Getafe. Niemand hatte weniger Ballbesitz, niemand beging mehr Fouls. 17 Unterbrüche provozierten die Spieler pro Partie und verhinderten die Spielversuche ihrer Gegner so erfolgreich, das niemand mehr zuschauen wollte.

Die Einschaltquoten sanken im Laufe der 90 Minuten bei keinem anderen Club so stark. Und trotz der Aussicht auf die erste Teilnahme an der Champions League waren im Schnitt nur 11000 Zuschauer im Stadion, um ihr Team spielen – oder besser gesagt: verhindern – zu sehen.