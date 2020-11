Chef de Service der Kunsthalle – Der perfekte Gastgeber geht in Pension Er ist Monsieur. Gentleman. Immer mit einem Hauch von Distanz. Und immer wie frisch aus dem Ei gepellt: «Herr Trabelsi» – wie ihn alle nennen. -minu

Er hat viele Geschäftsführer in der Kunsthalle überlebt: Abdel Kader Trabelis, Chef de Service, hört nach 42 Jahren auf. Foto: Pino Covino

Am Eingang der Kunsthalle empfängt er die Gäste. Hilft ihnen aus dem Mantel. Führt sie an den Tisch – vorbei an dieser Riesenvase von Ursi Luginbühl: Der gigantische Blumenstrauss darin ist sein Markenzeichen. War sein Markenzeichen. Jahrelang hat Abdel Kader Trabelsi Orchideen, Astern, exotische Blätter und Blumen zu einer Kombination kreiert, die gar einen Juwelier an der Schmuckmesse animierte: «Herr Trabelsi – Sie werden mir meinen Stand mit Blumen ausschmücken!»

Der Chef de Service greift zu seinem Handy. Scrollt die Bilder durch: «Da!», strahlt er nun. Das Foto zeigt einen prächtigen Blumenschmuck hinter Vitrinen mit Diamantringen. «Dekorieren hat mir immer Freude gemacht – ich liebe die schönen Dinge des Lebens. Leider verschwinden sie aus dem Alltag. ‹Stil› ist nicht mehr en vogue – wir werden zu einem grauen Einheitsbrei.»

Wir wussten: Das wird eine lange Nacht! Abdel Kader Trabelsi

Trabelsi schwärmt jetzt von den Premierenfeiern mit Dügg und Spoerli: «Vor der Aufführung kamen die Leute zum Essen – danach zum Feiern. Die Frauen trugen wunderbare, bodenlange Roben, funkelnden Schmuck – die Männer schwarze Anzüge mit Pochettes und passender Krawatte. Zum Schluss erschienen die Primadonnen und Stars. Jeder bekam, wenn er durch den dunklen Kunsthallenteil zur Fischerstube passierte, Applaus – wenn dann auch der Stammtisch mit den Theaterkennern applaudierte, war dies die grösste Auszeichnung. Und wir wussten: Das wird eine lange Nacht!»

Stundenplan von damals? Er winkt lachend ab: «Es gab keine gezählten Stunden. Sehr oft blieben die Gäste bis vier, fünf Uhr morgens sitzen. Die Polizei nahm es mit der Sperrstunde nicht genau. Sie war lockerer als heute – alles war lockerer.»

Aber nicht der Arbeitstag. «Das zählt nicht – wir lieben unseren Beruf. Da darf so ein Tag auch achtzehn Stunden haben. Du spürst keine Müdigkeit – denn du bist gern Gastgeber.»

Geht aber in die Knochen! Du hast arg Mühe mit der Hüfte bekommen. «Das war nicht die Hüfte. Es waren die Füsse. Natürlich haben sie nach so langer Zeit schlappgemacht. Nun trage ich Einlagen. Und gehe wieder wie auf Wolken.»

Trabelsi wurde in Hammamed in Tunesien geboren. Vorname: Abdel Kader. Abdel bedeutet im Arabischen «Diener». Kader – «die Vorbestimmung».

Der Beruf des Kellners war also seine Vorbestimmung? – Der grosse Mann mit den fast teerschwarzen Augen schaut zu den Blumen in der Vase: «Ich bin in einer Familie mit zwölf Kindern aufgewachsen. Meine Mutter kannte ich nur am Herd – oder am Brunnen, wo sie die Wäsche für alle wusch. Mein Vater war Gärtner. Ich half ihm bei der Arbeit – er pflanzte vor allem Gemüse an. Und ein paar Blumen. Schon als Kind habe ich die Blumen geliebt. Hammamed war damals ein wunderbarer Ort am Meer. Er liegt immer noch am Meer. Aber der Massentourismus hat den Zauber erstickt – die Massen überfluten den Strand. Und Hotelketten machen alles zur Party. Das ist nicht mehr mein Hammamed. Früher war es besser.»

Du bist also noch in der Idylle des Orts aufgewachsen und …

«… ich wollte Kellner werden. Beruflich gab es für einen Jungen kaum andere Möglichkeiten. Und ich fand es schön, Menschen zu bedienen. Viele sehen im «Dienen» etwas Unterwürfiges. Das ist nicht sehr gescheit. Sind unsere Regierungsleute nicht auch die Diener des Volkes? Zumindest sollten sie es sein. Und müssen sich dafür nicht schämen.»

Du hast also zu kellnern begonnen.

«Ja. Aber ich wollte das richtig erlernen. Und ging nach Tunis in die Hotelfachschule. Nach dem Abschluss kam ich nach München, Zagreb, Graz –dort lernte ich das Handwerk perfekt. Als ich mit 22 Jahren nach Hammamed zurückkehrte, traf ich auf meine erste Frau. Eine Baslerin. Sie brachte mich hierher. Und so ist Basel meine zweite Heimat geworden.»

Du hast dich sofort zurechtgefunden? Und auch einen Job bekommen?

«Basel ist eine französische Stadt. Sehr offen. Ich fühlte mich hier vom ersten Moment an wohl. In der Steinenvorstadt gab es eine Stellenvermittlung. Die Frau sagte: Gehen Sie sofort in die Kunsthalle. Sie suchen einen Kellner. Ich eilte hin. Blieb. Und nun sind es 42 Jahre.»

Das war noch die Zeit von Trudi Früh und Stella?

«Ja. Ich ersetzte Ernest. Du weisst noch: der kleine, alte Kellner, der immer seine Rotweingläser in den Blumenkistchen versteckte. Damals durfte das Personal ungeniert während der Arbeit Alkohol trinken. So etwas geht heute nicht mehr. Aber alle haben Ernest geliebt – er ist vor einem halben Jahr gestorben. Stella hat mich also angestellt. Er war der Oberkellner. Und er flambierte die Nudeln mit Morcheln am Tisch.»

Die Blumen blühen dann ganz für mich allein. Abdel Kader Trabelsi

Abdel lächelt nun etwas wehmütig: «Es war damals eine andere Gastronomie … wir tranchierten vor den Gästen … zelebrierten den Plattenservice … trugen ein zweites Mal auf … manchmal, wenn ich in den Keller gehe, sehe ich die alten Flambierwagen, die Tranchierbretter … das macht mich traurig. Es ist, als ob die gute Zeit der Gastronomie im Staub versinkt!»

Highlights waren die Künstler an der Art, die goldenen Gäste der Schmuckmesse. Und …

«Für mich war und ist jeder Gast ein Highlight. Ich will, dass er sich hier zu Hause fühlt. Sie kommen aus Rom, New York, Tokio – und wenn sie bei uns die Türe öffnen, wenn sie die Vase und die Blumen sehen (um sie sofort zu fotografieren und das Bild nach Hause zu schicken), dann also schütteln sie mir die Hände: ‹Es ist wunderbar, hierher heimzukommen.› Das meine ich mit ‹Gastgeber sein›.»

Tinguely fühlte sich bei dir auch immer wohl.

«Ja – er wurde ein guter Freund: Wenn er kam, bediente ich stets zuerst den kleinen Hund – erst dann brachte ich Jeanots Gästen den Kaviar. Das hat ihm gefallen.»

Nach 42 Jahren ist Schluss. Genauer: Ende November …

«Ich sehe der Pensionierung mit gemischten Gefühlen entgegen. Was soll ich jetzt tun? Meine drei Söhne sind auf gutem Weg. Einer hat letztes Jahr die beste Matur seiner Schule gemacht.» Abdels Augen blitzen stolz: «Er studiert Nationalökonomie – wie sein Bruder.» Dann lächelt er: «Ich gehe zu meinen Wurzeln zurück … Zu den Pflanzen, zum Garten. Ich habe mich für einen Pflanzplatz beworben. Dort werde ich einen Pizzaofen bauen. Und die Familie im Sommer im Garten bekochen.»

Du kochst?

«Gemüse-Couscous und Tajine sind meine Spezialitäten. Aber es gibt nichts, was auf der Kunsthalle-Karte steht, was ich selber nicht auch kochen kann.» Wieder macht er eine Pause: «In meinem Garten werden vor allem Blumen blühen – und am Hag wird ein Schild stehen: Fotografieren verboten. Die Blumen blühen dann ganz für mich allein.»