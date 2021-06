Austausch von Gesundheitsdaten – Der Patient soll gläsern werden Mit zwei gleichlautenden Standesinitiativen wollen Wirtschaftsvertreter in den beiden Basel erreichen, dass das Gesundheitswesen digitalisiert wird. Patientendaten würden so transparent und geteilt. Kurt Tschan

Patientendaten werden für Big Pharma immer wichtiger. Sie sollen deshalb flächenmässig für die Forschung genutzt werden. Foto: Roche

Das Arztgeheimnis steht auf dem Prüfstand. Geht es nach dem Willen der Handelskammer beider Basel (HKBB), dann sollen Gesundheitsdaten erhoben, verarbeitet, gespeichert, geteilt und auch auch gelöscht werden können. Mit zwei gleichlautenden Standesinitiativen sollen Landrat und Grosser Rat den Bund dazu bringen, die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzutreiben.

HKBB-Direktor Martin Dätwyler wird die entsprechende Motion diese Woche in Liestal einbringen, Erich Bucher gleichzeitig im basel-städtischen Parlament. «Ziel ist es, dass die Initiative fraktionsübergreifend unterstützt wird», sagte Dätwyler bei der Präsentation des Life Sciences Cluster Basel, der den politischen Vorstössen Pate steht und zeitgleich vorgestellt wurde.

«Beim Handlungsfeld Gesundheitsdaten», wie Dätwyler sagte, will das Netzwerk einen ersten Impuls setzen. Getragen wird das von HKBB-Geschäftsleitungsmitglied Deborah Strub geleitete Netzwerk nicht nur von der HKBB, sondern auch von den beiden grossen Basler Pharmakonzernen Roche und Novartis sowie von der ETH Zürich, der Uni Basel sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz. Mit an Bord ist auch die in chinesischem Besitz befindliche Syngenta.

Niedrigere Kosten, schnellere Therapien

Seit der Einführung des elektronischen Patientendossiers werden, allerdings dezentral, behandlungsrelevante Gesundheitsdaten eines Patienten gespeichert. Allerdings ist die Eröffnung eines solchen Dossiers freiwillig, und eine Gesundheitsfachperson entscheidet, welche Dokumente als behandlungsrelevant einstuft werden. Die Standesinitiativen, die diese Woche eingereicht werden, würden den bestehenden gesetzlichen Rahmen erweitern und wohl auch den Weg zum gläsernen Patienten ebnen.

Im Endausbau geht es um ein datenbasiertes Ökosystem für Forschung und Gesellschaft. Im Gegenzug versprechen sich die Initianten eine bessere Gesundheitsversorgung und niedrigere Kosten für die Gesellschaft sowie einen beschleunigten Zugang zu neuen Therapien.

Wie Dätwyler einräumte, ist das Thema in Bundesbern nicht neu. Es gebe dazu bereits mehrere Vorstösse. Zuletzt haben National- und Ständerat im letzten März eine Motion der FDP angenommen. Diese sieht vor, dass das elektronische Patientendossier im Gesundheitswesen für alle Akteure rasch zur Norm wird. Zudem soll der Einsatz der Telemedizin gefördert werden. Jede Art von Korrespondenz zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen würde in Zukunft digital erfolgen.

Bund soll für Vertrauen sorgen

Die Standesinitiativen aus den beiden Basel verlangen darüber hinaus die Schaffung einer «gemeinsamen Infrastruktur» zur Verwaltung der Gesundheitsdaten. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen soll zudem mit genügend Mitteln erfolgen, um «Aufklärung, Aufbau von Vertrauen und Akzeptanz» zu erreichen. Neu sind solche Werbe- und Marketingmassnahmen zu Gesetzen nicht. So wird etwa die Umsetzung der Energiestrategie 2050 vom Bund seit Jahren massiv mit Millionenbeiträgen unterstützt.

Die beiden Standesinitiativen sollen nicht die einzigen bleiben, die sich für vernetzte, digitale Gesundheitsdaten einsetzen, wie Dätwyler ausführte. Auch andere Handelskammern in der Schweiz sollen nachziehen und sich für gemeinsame Standards einsetzen.

Für die Region Basel sowie andere forschungsstarke Regionen in der Schweiz sei es entscheidend, dass die Politik die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorantreibe. Bis jetzt werde dieser Weg nur zögerlich beschritten. Für Innovationen im Life-Science-Bereich werde es immer wichtiger, gesundheitsbezogene Daten zu nutzen.

Jürg Erismann, Präsident des Life Sciences Cluster Basel und Roche-Standortleiter in Basel, betonte, dass sich die Gesundheitsdaten alle 73 Tage verdoppelten. Diese würden deshalb immer wichtiger. Eine datenbasierte Gesundheitswirtschaft sei eine Investition in die Standortsicherung.

Jürg Erismann, Präsident des Life Sciences Cluster, zusammen mit dessen Abteilungsleiterin Deborah Strub. Foto: Kurt Tschan

Fehler gefunden?Jetzt melden.