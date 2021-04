Zustand des FCB-Profifussballs – Der Patient FC Basel ist ansprechbar Während auf Holding-Ebene der Besitzerstreit läuft, hat der FCB den Trainer gewechselt. Drei Tage nach Sforzas Aus redet Interims-Nachfolger Rahmen – und spricht CEO Heri über die Gefühlslage im Club. Oliver Gut

Roland Heri, CEO der FC Basel 1893 AG und damit Chef des Profifussball-Betriebs. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus).

Es ist ja nicht sonderlich originell, wenn man in Zeiten der anhaltenden Pandemie darauf verweist, dass die vielen Menschen mit Schutzmasken allem und jedem einen Spital-Touch geben. Speziell wird es hingegen, wenn die inzwischen gängige Optik durch das Gesagte unterstrichen wird, es dabei aber nicht um die Pandemie, sondern um die Seuche geht, die den FC Basel seit Monaten begleitet.

«Wir sind funktionsfähig und ansprechbar», sagt Roland Heri irgendwann in der rotblauen Medienkonferenz. Befragt worden ist der CEO der FC Basel 1893 AG nach den Vorgängen in der FC Basel Holding AG, die in einen Besitzerstreit zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Burgener und Minderheitsaktionär David Degen gemündet sind. Also nach jenem Thema, das die Stadt seit Wochen in Atem hält. Und Heris Antwort fällt – ob mit Absicht oder nicht – passend aus, um den Zustand des rotblau angelaufenen Patienten zu beschreiben: Er funktioniert und ist ansprechbar. Aber er ist weit davon entfernt, gesund zu sein.