Landbeiz – Der Oktopus hat es bis nach Bättwil geschafft Es ist die frische und inspirierte italienische Küche, die Gäste vor allem aus Basel ins solothurnische Leimental lockt. Und der Charme des Wirtepaars. Mischa Hauswirth

In der Osteria Landskron in Bättwil wirtet das Paar Debora und Agostino Trani und bringt italienisches Flair und südliche Küche ins Leimentaler Dorf. Foto: Kostas Maros/Tamedia

Bereits bei der telefonischen Tischreservation in der Osteria Landskron in Bättwil bekommt man das südländische Flair zu spüren. Überschwänglich. Freundlich. In einem wahren Redeschwall und einem sympathischen Durcheinander aus Deutsch und Italienisch nimmt Gastgeber Agostino Trani (41) die Tischreservation entgegen. Herrlich und einladend. So, wie es sein muss. Man spürt, in der Osteria Landskron ist man willkommen.

Gleich neben dem Bahnhof liegt das Lokal, das mit der Tramlinie 10 in einer halben Stunde von Basel aus zu erreichen ist. Wir erinnern uns – genau: Früher war in der heutigen Osteria das Gourmetlokal Chez Martin zu Hause. Tempi passati. Wir werden von der Chefin Debora Trani (45), die mit ihrem Ehemann Agostino die Osteria führt, sowie der mit dem Schwanz wedelnden Hündin Stella empfangen. Kurzes Schnuppern, und die Hündin wird zurück ins Haus geschickt. Wir werden an einen Tisch in der grossen Gartenwirtschaft begleitet.