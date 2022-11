Bei Wissenschafterinnen abgekupfert – Der oberste Kantonspolitiker produziert ein Plagiat Christian Rathgeb, Präsident der Kantonsregierungen, publiziert einen Zeitungsartikel, der mehrere wörtlich abgeschriebene Passagen enthält. Als er damit konfrontiert wird, passiert etwas Unerwartetes. Markus Häfliger

«Ich übernehme die volle Verantwortung»: Christian Rathgeb, Bündner Regierungsrat und Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen. Foto: Keystone

Christian Rathgeb ist ein viel beschäftigter Mann. Er ist nicht nur Finanzdirektor von Graubünden, sondern auch Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und damit oberster Kantonspolitiker der Schweiz. Zudem hat der 52-Jährige mehr als ein halbes Dutzend weitere Funktionen in interkantonalen Gremien, Stiftungen und Staatsunternehmen inne.

Daneben findet der FDP-Politiker und Dr. iur. immer wieder Zeit zum Schreiben. Alle paar Wochen erscheinen im «Bündner Tagblatt» Gastartikel unter seinem Namen. Auch in nationalen Blättern publiziert Rathgeb häufiger als andere Regierungsräte – meistens staatspolitische Beiträge zum Föderalismus. Sein jüngster Gastkommentar erschien in der «NZZ am Sonntag» unter dem Titel: «Lasst den Föderalismus in Ruhe, er kann nichts dafür».

Nach der Lektüre seines 5000-Zeichen-Textes stellt sich nun aber die Frage, wie viel Zeit sich Rathgeb beim Schreiben wirklich nimmt. Denn eine Überprüfung seines Artikels mit einer Plagiatssoftware offenbart: Drei Passagen seines Œuvres wurden anderswo abgeschrieben.

An der Uni gäbe es Note 1

Ein vierzehn Zeilen langer Abschnitt stammt integral aus einem Text, den die Berner Politologin und Föderalismus-Expertin Rahel Freiburghaus im August 2021 in der NZZ publiziert hat. In Rathgebs Version wurden lediglich einzelne Wörter ersetzt. So wurden aus Freiburghaus’ «Gliedstaaten» bei Rathgeb beispielsweise «Kantone».

Das Original: Gastartikel von Rahel Freiburghaus in der NZZ vom 23. August 2021.

Die Kopie: Gastartikel von Christian Rathgeb in der «NZZ am Sonntag» vom 6. November 2022.

Zwei weitere, kürzere Textabschnitte stammen aus einem Artikel auf der deutschen Website Verfassungsblog.de. Verfasserin ist Professorin Sabine Kropp von der Freien Universität Berlin, ebenfalls eine Föderalismus-Expertin. Sowohl Freiburghaus als auch Kropp zeigten sich auf Anfrage überrascht über das Plagiat, wollten sich aber nicht dazu äussern.

Nach zahlreichen spektakulären Plagiatsaffären, namentlich in Deutschland, herrscht heute an Hochschulen hohe Sensibilität für Textdiebstähle. Hätte Rathgeb (er hat einst selber eine Dissertation zum Verfassungsrecht verfasst) seinen Artikel an einer Universität eingereicht, hätte er jetzt ein Problem.

«Wissenschaftlicher Ethos verlangt, dass geistige Schöpfungen, Ideen, Theorien anderer Personen durch ein Zitat kenntlich gemacht werden, auch wenn sie im Text bloss sinngemäss wiedergegeben sind», schreibt etwa die Universität Zürich in einem Plagiat-Merkblatt. Entsprechend scharf werden an den Hochschulen Verstösse geahndet.

An der Universität Bern zum Beispiel gibt es dafür eigene Richtlinien. Gemäss diesen müsste Rathgeb für ein Plagiat von diesem Ausmass mit schmerzhaften Sanktionen rechnen: mutmasslich mit einem Verweis des Dekans und der Note 1. In ganz schweren Fällen können Textdiebstähle zum Ausschluss von der Universität führen.

Autorinnen könnten klagen

Bei Rathgebs Gastartikel handelt es sich nicht um eine akademische Arbeit. Doch auch hier sei das Urheberrecht anwendbar, sagt der spezialisierte Zürcher Anwalt Martin Steiger. Wie lang die abgeschriebene Passage sei, spiele erst einmal keine Rolle.

Steiger verweist auf ein aktuelles Urteil des Zürcher Handelsgerichts. Dieses beurteilte im Januar 2022 einen Artikel, den der «Blick» teilweise abgeschrieben hatte, als widerrechtlich. In seinem Urteil schrieb das Gericht sinngemäss: Schon wer einen bestehenden Text mit anderen Wörtern umschreibe, teils wörtlich übernehme und eigenen Text hinzufüge, begehe eine Urheberrechtsverletzung. Vor diesem Hintergrund «könnte auch Rathgebs Artikel das Urheberrecht verletzen», sagt Steiger. Um dies gerichtlich festzustellen, müssten die beiden Autorinnen aber Klage einreichen.

Pingpong zwischen Bern und Chur

Als diese Zeitung Rathgeb am Donnerstag mit dem Plagiat konfrontiert, passiert etwas Unerwartetes. Nur Minuten später ruft eine Mitarbeiterin der KdK an und nimmt die ganze Schuld auf sich: «Der Fehler liegt bei mir.»

In der Folge stellen Rathgeb und die Mitarbeiterin die Entstehungsgeschichte des Textes in mehreren Gesprächen wie folgt dar: Rathgeb habe sich in seinen Sommerferien die Kernbotschaften seines Artikels überlegt und dann einen groben Entwurf zur Weiterbearbeitung an das KdK-Sekretariat in Bern geschickt. Danach sei der Text «im Pingpong» mehrfach zwischen Bern und Chur hin- und hergegangen und weiterentwickelt worden.

Ursprünglich habe es einen Verweis auf die Quelle von Freiburghaus im Text gehabt, sagt die Mitarbeiterin. Dieser sei dann aber «in einer letzten Kürzungsaktion am Tablet in meinen Ferien schlicht und einfach untergegangen». Dass sie Rathgeb «so in die Bredouille gebracht» habe, tue ihr sehr leid, sagt die Mitarbeiterin.

«Die fehlende Quellenangabe ist mir sehr unangenehm, und ich entschuldige mich hierfür in aller Form.» Christian Rathgeb, Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen

Doch Rathgeb betont, dass er «die volle Verantwortung» für den Artikel übernehme – schliesslich sei er unter seinem Namen erschienen. «Die fehlende Quellenangabe ist mir sehr unangenehm, und ich entschuldige mich hierfür in aller Form.»

Bald hat Rathgeb mehr Zeit zum Selber-Schreiben. Ende Jahr scheidet er wegen einer kantonalen Amtszeitbeschränkung aus der Bündner Regierung aus und muss auch das KdK-Präsidium abgeben. Nächstes Jahr drängt Christian Rathgeb dann nicht nur publizistisch auf die nationale Bühne, sondern auch politisch: Im Herbst 2023 kandidiert er für den Nationalrat.

Markus Häfliger ist Bundeshausredaktor und Reporter bei der Seite Drei.

