Eine Spurensuche – Der Niedergang des Gastrokönigs Jede Stadt hat ihren mächtigen Beizer. Der St. Galler Peter Schildknecht war einer von ihnen. Doch jetzt zerfällt sein Imperium. Und niemand versteht, warum genau. Tim Wirth

Das Restaurant Marktplatz in St. Gallen ist das einzige Restaurant, das Peter Schildknecht momentan noch führt. Von ihm selber gibt es keine Bilder. Foto: Andrea Zahler

Noch vor wenigen Jahren war es in St. Gallen fast unmöglich, nicht irgendwann an einem Tisch von Peter Schildknecht Platz zu nehmen. Der Patron servierte in der Tonhalle, schenkte an der Olma aus und wirtete in mehreren anderen Betrieben. Laut eigenen Angaben war die Peter Schildknecht Gastronomie AG (PSG) das grösste private Gastrounternehmen der Ostschweiz: bis zu 2000 servierte Mahlzeiten pro Tag, über 200 Mitarbeitende. Schildknecht war das, was es in praktisch jeder Schweizer Stadt gibt: ein Gastrokönig.

Doch das war einmal. Ende des vergangenen Jahres ist Schildknechts Pacht im Restaurant des Kulturlokals Lokremise ausgelaufen, bereits im Frühling schloss er seinen Betrieb in der Shopping-Arena. Übrig ist nur noch ein Lokal: das Restaurant Marktplatz in der Altstadt. Wie es dazu kam? Es ist eine Frage, die ganz St. Gallen beschäftigt. Und die bis heute einer Antwort harrt.