Vorwürfe gegen Andrew Cuomo – Der New Yorker Anti-Trump ist tief gefallen Der erfolgsverwöhnte demokratische Gouverneur Andrew Cuomo versinkt in einem Strudel von Skandalen. Jetzt geht es um sexuelle Belästigung. Thorsten Denkler aus New York

Steht in der Kritik: Andrew Cuomo. Foto: Johannes Eisele (AFP)

Bei der Auswahl seiner Sexualpartnerinnen scheint der demokratische Gouverneur von New York eine breite Altersspanne im Blick zu haben. «Jede über 22 Jahre» sei für ihn «in Ordnung», soll Andrew Cuomo seiner Mitarbeiterin zugesichert haben, berichtete die «New York Times». Er hatte in dem Zusammenhang auch noch ein paar Fragen an sie: Ob sie je mit älteren Männern geschlafen habe? Ob sie monogam lebe? Das war es, was Cuomo nach der Erinnerung von Charlotte Bennett von ihr wissen wollte, als sie sich am 5. Juni vergangenen Jahres allein mit ihrem Chef in seinem Büro wiederfand. Bennett ist heute 25 Jahre alt. Cuomo 63.