Vertrag bis 2025 – Der neue Trainer des FC Basel heisst Timo Schultz Am Tag nach dem 2:1-Sieg gegen die Fiorentina präsentieren die Basler ihren Trainer für die kommende Saison. Es ist, wie erwartet, der 45-jährige Deutsche Timo Schultz. Tilman Pauls Dominic Willimann UPDATE FOLGT

Timo Schultz wird der neue Trainer des FC Basel. Foto: Marcus Brandt (Keystone)

Es war – das muss man jetzt einfach mal so sagen – ein ziemlich erfolgreicher Geschäftsausflug, den der FC Basel in den letzten Tagen nach Florenz unternommen hat. Nicht nur, dass der FCB dort am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel der Conference League mit 2:1 sensationell gewonnen hat. In den letzten Stunden wurden neben dem Platz auch die Weichen für die kommende Saison gestellt.

Am Freitagmorgen teilte der Club nämlich mit, was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte: Der neue Trainer der Basler heisst Timo Schultz. Der 45-Jährige hat beim FCB einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben und wird ab Juli die 1. Mannschaft von Interimstrainer Heiko Vogel übernehmen, der dann wieder «nur» Sportdirektor sein wird.

«Wir wollten uns die Zeit, die es für eine derart wichtige Entscheidung braucht, nehmen und konnten mit Timo den Trainer verpflichten, der mit seinem Profil und seiner Erfahrung perfekt zur Mannschaft und der Philosophie des Vereins passt», wird Vogel in der offiziellen Mitteilung des Clubs zitiert.

Schultz war zuletzt als Trainer des FC St. Pauli in der 2. Bundesliga engagiert, wo er zuvor auch als Spieler aktiv war. Zwischen Juli 2020 und Dezember 2022 bestritt der Deutsche insgesamt 92 Partien an der Seitenlinie des Clubs aus Hamburg, ehe es zu Meinungsverschiedenheiten mit Sportchef Andreas Bornemann gekommen sein soll, die für das Ende von Schultz am Millerntor sorgten.

Trotz der vorzeitigen Vertragsauflösung hat Schultz sich in den Monaten als Cheftrainer den Ruf erarbeitet, sich für die individuelle Entwicklung seines Teams einzusetzen. Etwas, das auch der Philosophie der Basler entspricht, die nun – seit dem Cheftrainer Heiko Vogel aus der Saison 2012/13 – erstmal wieder einen deutschen Trainer an der Seitenlinie haben werden.

Für Schultz ist es nicht nur seine erst zweite Station als Profitrainer. Es ist auch seine erste Anstellung in dieser Position im Ausland, nachdem er zuvor über 17 Jahre in verschiedenen Funktionen auf St. Pauli tätig war. «Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an sehr positiv und konstruktiv», lässt sich Schultz zitieren.

Vorerst wird sich der neue Basler Trainer aber nicht weiter äussern, schliesslich befindet sich sein neuer Club in diesen Tagen mitten im Saison-Endspurt und könnte in einer Woche den Einzug ins Endspiel der Conference League realisieren. Die offizielle Präsentation von Schultz soll dann erst nach der Saison erfolgen, wenn man weiss, wie sein Staff aussehen soll.

Sicher scheint, dass Schultz auch seinen ehemaligen Assistenten Loic Favé mit nach Basel bringen wird. Der in Hamburg geborene Franzose gilt als wichtiger Bezugspartner von Schultz und dürfte ebenfalls vom FC Basel verpflichtet werden.

Update folgt…

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.