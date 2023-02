Kein Abbild der Bevölkerung – Der neue Landrat: männlicher, älter, kaum Migranten Erstmals seit 40 Jahren sitzen im Baselbieter Parlament ab 1. Juli weniger Frauen als in der

Legislatur zuvor. Tobias Gfeller

Im Baselbieter Landrat werden in der neuen Legislatur ab Anfang Juli 35,6 Prozent weibliche Abgeordnete sitzen. Foto: Dominik Plüss

Während mehrerer Jahrzehnte hat der Frauenanteil im Baselbieter Landrat stetig zugenommen. Am vergangenen Sonntag erlebten die Frauen einen Rückschlag. Sind es in der noch laufenden Legislatur im 90-köpfigen Kantonsparlament noch 36 Frauen, werden es in der neuen Legislatur ab dem 1. Juli nur noch 32 Frauen sein. Das entspricht einem Anteil von knapp 35,6 Prozent.