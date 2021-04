Porträt Virgil Abloh – Der neue Karl Lagerfeld Er gründete das Label Off-White, entwarf die Tutu-Tenues für Serena Williams, ist Kreativchef von Louis Vuitton und landet laufend Kooperationen: Virgil Abloh ist derzeit der gefragteste Designer. Eine digitale Begegnung. Silke Wichert

Wenn Karl Lagerfeld der Kaiser der Modewelt war, ist Virgil Abloh so etwas wie ihr Multi-Messias. Foto: Getty Images for Dior

Virgil Abloh kooperiert nicht. Das stellt er gleich mal am Anfang des Gesprächs klar. Dieser Designer hat zwar in den vergangenen Jahren die meisten Nebenjobs in der Mode an Land gezogen, Ikea, Nike, Evian, Moët & Chandon, um nur einige zu nennen, weshalb er gern «King of Collabs» genannt wird. Aber er selbst würde statt von Kooperationen eben immer von «Konversationen» sprechen, sagt Abloh.

«Denn letztlich ist es für mich genau das: Zwei Marken treten miteinander in Dialog.» Das klingt sofort demokratischer, fruchtbarer. Und ertragreich waren diese Unterhaltungen ja: Tickets für den Verkaufstag seiner Ikea-Kollektion in London gingen in weniger als fünf Minuten weg.