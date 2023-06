Schultz über den Einfluss von David Degen und Co.

«Meine Hauptarbeit ist diejenige mit der Mannschaft. Da liegt der Fokus. Ich habe in den Gesprächen erlebt, dass alle in diesem Club wollen, dass der Verein sportlich weiterkommt. Und für Krisen? Da bringe ich die norddeutsche Gelassenheit mit. Und ja: Klar, habe ich mich mit der jüngeren Vergangenheit beschäftigt. Aber ich schaue in die Zukunft.»