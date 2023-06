Bilder zum Trainingsstart – Der neue FCB-Trainer Timo Schultz nimmt die Arbeit auf Am Mittwoch leitet der neue Basler Trainer zum ersten Mal eine Einheit. Mit dabei sind ein paar junge, noch unbekannte Gesichter. Tilman Pauls

Timo Schultz hat am Mittwoch seine erste Einheit mit dem FC Basel geleitet. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Am Mittwochmorgen hat der neue FCB-Trainer Timo Schultz seine erste Trainingseinheit geleitet. Es war ein 90-minütiges Kennenlernen mit der neuen Mannschaft, bei der mit Finn van Breemen nur ein Neuzugang auf dem Rasen stand. Aber auch sonst gab es ein paar Spieler, die den meisten Fans nicht bekannt vorgekommen sein dürften.

Da war Sayfallah Ltaief, der im letzten halben Jahr an den FC Winterthur ausgeliehen war und eigentlich mit der tunesischen Nationalmannschaft unterwegs sein sollte. Doch der 23-Jährige hat sich abgemeldet, um den Trainingsauftakt mit den Baslern zu bestreiten.

1 / 10 Nach seiner Vorstellung am Dienstag stand Timo Schultz am Mittwoch zum ersten Mal mit der Mannschaft auf dem Rasen. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Zudem werden auch die Nachwuchsspieler Arlet Junior Zé, Leon Avdullahu und Aaron Akalé die Vorbereitung mit den Baslern bestreiten, die den Club schon am Samstag ins einwöchige Trainingslager nach Seefeld in Tirol führt. Dort werden Timo Schultz und das Team an seiner Seite die geplanten fussballerischen Inhalte weiter vertiefen.

Die Eckdaten der Vorbereitung Infos einblenden 21. Juni: Trainingsauftakt in Basel. 24. Juni: Abreise ins Trainingslager nach Seefeld in Tirol. 1. Juli: Abreise aus dem Trainingslager in Seefeld in Tirol. 1. Juli: Testspiel FCB – ZSKA Sofia (13 Uhr). 8. Juli: Testspiel FC Vaduz – FCB (14 Uhr, Rheinpark Stadion). 16. Juli: Testspiel FCB – Benfica Lissabon (16 Uhr, St.-Jakob-Park).

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

Fehler gefunden?Jetzt melden.