Podcast zum Schweizer Fussball – «Mit Matteo Vanetta würde ich als YB nicht in die Zukunft gehen» Welche Herausforderungen warten auf den FC Zürich nach seinem Meistertitel? Brauchen die Young Boys einen neuen Trainer oder neue Spieler? Florian Raz

Was ist der Unterschied zwischen dem FC Zürich, dem FC Basel und den Young Boys? Einmal abgesehen von 16 Punkten und mehr in der Tabelle? Das besprechen wir in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts «Dritte Halbzeit», den wir live an der BEA in Bern aufgenommen haben.

Für Thomas Schifferle ist es vor allem ein Punkt, der in dieser Saison für Zürich gesprochen hat: der Trainer. «Mit André Breitenreiter hat der FCZ einen Mann, der dem Besitzerehepaar Heliane und Ancillo Canepa von Angesicht zu Angesicht begegnet.» Währenddessen ist in Basel und bei den Young Boys noch immer unklar, mit welchen Coaches sie in die neue Saison gehen werden.

Für den FCB sagt Tilman Pauls: «Es wäre überraschend, wenn Guillermo Abascal im Sommer noch Cheftrainer in Basel wäre. Dazu sind einfach die Resultate nicht gut genug.» Und Schifferle sagt mit Blick voraus: «Entscheidend wird sein, dass der neue FCB-Trainer dem Präsidenten David Degen auf Augenhöhe begegnen kann.»

Bleiben noch die Young Boys, wo die Meinungen geteilt sind. Moritz Marthaler fragt: «Wer kennt denn die YB-Spieler besser als Matteo Vanetta?» Schifferle widerspricht: «Ich würde als YB nicht mit Vanetta in die Zukunft gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er die Persönlichkeit mit sich bringt, die es als Cheftrainer braucht.»

Ausserdem reden wir über das Aufstiegsrennen in der Challenge League. Und wir blicken auf den Cupfinal der Frauen zurück.

Wann welches Thema besprochen wird

03:57 Die Herausforderungen, vor denen der FC Zürich steht

24:24 Was die Young Boys im Sommer ändern müssen

35:05 Was muss der neue FCB-Trainer mitbringen?

49:30 Cupfinal der Frauen

53:04 Challenge League

