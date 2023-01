Die neu gewählten Bundesratsmitglieder: Elisabeth Baume-Schneider und Albert Rösti. Foto: Peter Schneider (afp)

Nach der Departementsverteilung ging es sogar so weit, dass Kundgebungen von Unzufriedenen stattfanden. Vor allem der neu gewählte Bundesrat wurde kritisiert und auch verunglimpft; und dies vor seinem Amtsantritt. Es ist eine Stärke unseres Systems, Politikerinnen und Politiker offen kritisieren zu dürfen. Dieses Recht gilt es zu bewahren, auch wenn Kritik aus meiner Sicht oft zu heftig und leider auch unanständig erfolgt – vor allem in den Kommentaren zu Artikeln und in den Social-Media-Plattformen.