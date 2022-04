Thomas Anders wird DSDS-Juror – Der Nette übernimmt Erst wurde Dieter Bohlen bei der Castingshow abserviert – nun setzt sich mit Thomas Anders ausgerechnet sein mit ihm zerstrittener Ex-Bandpartner von Modern Talking ans Jurorenpult. Tina Huber

Sänger, Moderator und Musikproduzent: Thomas Anders bei der «Schlagernacht des Jahres» in Stuttgart. Foto: Keystone

Wenn am Samstag die erste Liveshow der aktuellen Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» ausgestrahlt wird, fehlt einer, dessen Name untrennbar mit der Castingshow verknüpft ist: Dieter Bohlen. RTL hatte den Musikproduzenten nach rund 20 Jahren abgesetzt – seine vulgären Sprüche («Das klingt, als wenn sie dir den Arsch zugenäht haben und die Scheisse oben rauskommt.») sind nicht mehr erwünscht.

Als wollte man den Richtungswechsel verdeutlichen, hat der Privatsender nun ausgerechnet Thomas Anders, Bohlens früheren Bandpartner bei Modern Talking, als Gastjuror verpflichtet. Die beiden bildeten eine der erfolgreichsten Popformationen der Achtziger und verkörperten mit ihrem Glitzerpop, den farbigen Trainingsanzügen und den Föhnfrisuren die musikalischen und modischen Verirrungen dieser Dekade. Danach folgten: Trennung, alsdann Versöhnung und erfolgreiches Comeback und 2003 schliesslich das endgültige Aus inklusive Rechtsstreit.

Da waren sie noch ein Gespann: Dieter Bohlen (hinten) und Thomas Anders im Jahr 1985 – die Goldkette als Hommage an seine damalige Ehefrau war Anders’ Markenzeichen. Foto: Keystone

Nach allem, was man heute weiss, sind sich die beiden bis heute spinnefeind, und so dürfte Thomas Anders das Angebot von RTL, für die Liveshow einmalig auf dem Jurorensessel Platz zu nehmen, mit Genugtuung angenommen haben. Castingerfahrung hat er bereits: Stefan Raab engagierte ihn einst als Juror in seiner Talentshow, die eine Gegenveranstaltung zu DSDS war.

Und nun sorgt Thomas Anders mit seinem Einsatz am Samstag also dafür, dass die erste Liveshow in der Post-Bohlen-Ära die gewünschte Aufmerksamkeit erhält. Dahinter steckt natürlich Kalkül, denn die DSDS-Macher müssen sich die Frage gefallen lassen, ob nette Castingshows überhaupt funktionieren. «Warmherzig, emotional, aber auch ehrlich und mit absoluter klarer Kante – das ist DSDS 2022», hatte RTL in einem Communiqué verkündet. Bohlens Nachfolger als Chefjuror ist der deutsche Schlagerstar und Everybody’s Darling Florian Silbereisen. An seiner Seite bewerten die Countrysängerin Ilse DeLange und Produzent Toby Gad die Nachwuchs-Musiker.

Doch die im Januar angelaufene 19. Staffel von DSDS – vor den Liveshows werden jeweils aufgezeichnete Castingsessions gezeigt – erhielt bisher durchzogene Kritiken, und auch die Einschaltquoten waren schlecht: Noch nie sei eine DSDS-Staffel mit so wenigen Zuschauern gestartet, berichteten deutsche Medien.

Tina Huber schreibt seit 2014 für die Redaktion Tamedia, seit 2017 im Ressort Gesellschaft. Sie ist Historikerin und hat zudem ein Übersetzerstudium absolviert. Mehr Infos @tina__huber

