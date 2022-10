Rede von Xi Jinping – Der Navigator schwört China auf «gefährliche Stürme» ein Der chinesische Staatschef lobt seine eigene Politik bei der Eröffnung des Parteitags der Kommunistischen Partei. Xis Rede ist voll mit Ideologie, sein Kurs lautet: Weiter so. Florian Müller

«Sozialismus mit chinesischen Eigenschaften»: Xi Jinping in seiner Rede am Parteitag in Peking. Foto: Imago

Ganz Peking ist an diesem historischen Tag in Alarmbereitschaft. An zentralen Knotenpunkten stehen «freiwillige Nachbarschaftswachen». Überall patrouillieren Polizei und Sicherheitsleute. Sie wollen verhindern, dass es noch einmal so eine Blamage gibt wie am Donnerstag, als ein Mann auf einer Brücke ein Banner aufhängte, das zum Widerstand gegen den «Diktator Xi Jinping» aufrief. Ebenjenen Xi, der seine Macht nun noch mal deutlich steigern will.