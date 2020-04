Traditionsanlass abgesagt – Der nächste Banntag findet 2021 statt Der Liestaler Banntag hat sein festes Datum. Eine Verschiebung kommt nicht infrage. Thomas Gubler

Die Gewehre bleiben dieses Jahr stumm. Die Liestaler Banntagsschützen kommen am Montag vor Auffahrt nicht zum Einsatz. Foto: Dominik Plüss

Der Liestaler Banntag, der auf Montag, 18. Mai, angesetzt war, wird nicht durchgeführt. Er wird auch nicht verschoben. Der nächste Banntag, es ist der 615., findet daher erst am 10. Mai 2021 statt. Erst dann werden die vier Banntagsrotten die für dieses Jahr vorgesehenen Routen begehen. Das teilen die Rottenführer in einem Communiqué mit. Darin bitten sie alle Banntägler, sich entsprechend den Vorgaben und Massnahmen des Bundesrats zu verhalten, und weisen sie auch darauf hin, dass für den 18. Mai 2020 «keinerlei Bewilligungen im Zusammenhang mit dem Banntag ausgestellt werden».

Der designierte Bürgerrat und Chef der 3. Rotte, Domenic Schneider, will für alle Fälle am besagten Montagmorgen im Stedtli präsent sein, um allenfalls nicht informierte Banntägler, quasi im letzten Moment, noch aufzuklären. Wie Schneider erklärt, ist eine Verschiebung des Anlasses keine Option. «Der traditionelle Liestaler Banntag findet am Montag vor Auffahrt statt. Und dort lassen wir ihn auch.» Sollte allenfalls die Bürgergemeinde im Herbst einen Bummel organisieren, was offenbar als Idee zur Diskussion steht, dann wäre dies laut Schneider ein Familienanlass, aber sicher kein Banntag.

Immerhin entfällt der mit dem Banntag verbundene Liestaler «Lokalfeiertag» nicht. Der Montag vor Auffahrt ist in Liestal arbeitsfrei. «Auch der Montag- und der Mittwochnachmittag an der Fasnacht waren arbeitsfrei, obschon dieses Jahr keine Fasnacht stattfand», sagt Stadtverwalter Benedikt Minzer.