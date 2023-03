Kunst und Pornografie – Der nackte Wahnsinn In Florida verliert eine Schulleiterin ihren Job, weil sie im Kunstunterricht Michelangelos nackten David zeigte. Ist das noch Jugendschutz oder schlicht Prüderie? Martin Zips

Nackt und weltberühmt: Michelangelos Skulptur «David» in der Galleria dell’Accademia in Florenz. Foto: Maurizio degl’Innocenti (EPA)

Der nackte Körper in der Kunst – das ist eine komplexe Angelegenheit. Bei Leonardo da Vinci etwa ist das Studium der Nacktheit Ausdruck eines generellen Interesses für die Welt. Woanders hat Blösse, wie bei Tizian, wenn er Maria Magdalenas Busen blitzen lässt, auch etwas mit Begierde zu tun. Am Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle hinterliess Michelangelo gleich 24 nackte Männer, und direkt über dem Papstaltar fliegt Gottvater mit entkleidetem Hinterteil.

Nun soll im US-Bundesstaat Florida eine Schulleiterin rausgeworfen worden sein, weil sie im Kunstunterricht den nackten David von Michelangelo zeigte. Der Vorsitzende der Schulbehörde, Barney Bishop, hatte der Frau ein Ultimatum gestellt, wegen der Verwendung «pornografischen Unterrichtsmaterials». Das Blatt «Tallahassee Democrat» berichtet, die Frau sei von Polizisten abgeführt worden.

Haut setzt Emotionen frei! In der Antike war es die Debatte über den Lendenschurz, den die Griechen nicht so gerne mochten wie die Römer. Im Spätmittelalter war Nacktheit dann derart alltäglich, aber auch problembehaftet, dass man sie nicht auch noch sonntags über sich in der Kirche sehen wollte.

Es gibt noch einiges zu verbieten: Édouard Manets «Olympia» etwa. Foto: TDG (Corbis)

Und jetzt, im Zeitalter allgegenwärtiger digitaler Pornografie, muss der Mensch natürlich wieder geschützt werden. Das Feigenblatt kehrt zurück.

Nicht zu beneiden ist dieser Tage der Florentiner Bürgermeister Dario Nardella. Gerade erst hatte der Mann unter vollem Körpereinsatz sein Stadtparlament vor Klimaaktivisten und deren Farbe geschützt, dann hatte sich eine US-Studentin öffentlich beschwert, sie habe sich an der Ponte Vecchio einfach nicht wohlgefühlt. Alles so italienisch dort.

Nun, bei der David-Debatte, platzte Nardella erneut der Kragen. Es sei «einfach lächerlich», Kunst mit Pornografie gleichzusetzen, twitterte er.

Die Galleria dell’Accademia, in der Michelangelos Skulptur steht, hat jetzt Schülerinnen und Schüler aus Florida eingeladen. Man würde ihnen gerne mal vor Ort das Meisterwerk erklären, so hiess es. Die geschasste Schulleiterin, ihr Vorname ist Hope, werde bald eine Auszeichnung überreicht bekommen.

Bei der Schulbehörde in Florida dürfte man sich eher auf der Seite des republikanischen Gouverneurs Ron DeSantis sehen, der mit Leibfeindlichkeit gerne punktet: So liess er die Behandlung von Gender-Themen bis zur dritten Schulklasse untersagen, Schwule mag er auch nicht. Da kann man sich schon vorstellen, dass Hintern aus Stein bei ihm einiges an Energie freisetzen.

Sollte man die nicht auch lieber verhüllen? «Die Geburt der Venus» von Sandro Botticelli in den Uffizien. Foto: Ann Ronan Picture Library (Photo12)

Und Michelangelos Männer sind ja wirklich irritierend schön. Ein Mönch hatte seinem Gekreuzigten sogar mal den Penis abgeschlagen, weil der ihn bei der Andacht störte. Kann man verstehen.

Für die, die sich nun ebenfalls ein neues Zeitalter der Prüderie herbeisehnen, gilt es nun noch einiges zu verbieten: die nackten Dioskuren Castor und Pollux am römischen Kapitol zum Beispiel, die Venus von Botticelli oder auch «Olympia» von Édouard Manet. Und klar, man meint es ja gut, man muss doch die anderen schützen. Wie lästig, dass man selbst noch einen Körper hat.

