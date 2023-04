Sind Staatschefinnen besser als ihre männlichen Pendants? Oder sind Frauen doch nicht die besseren Menschen? Montage: PD

Weil man als nicht mehr ganz junger weisser Mann nicht so viel rumjammern sollte, beginnt dieser Text mit einem Zitat von Doris Lessing, also nicht nur einer Frau, sondern einer feministischen Literaturnobelpreisträgerin: «Die Abwertung alles Männlichen ist so sehr Teil unserer Kultur geworden, dass sie kaum noch wahrgenommen wird. Wir haben uns so lange eingeredet, dass Männer das Problem und Frauen die Lösung sind, dass es sich natürlich anfühlt, ja dass wir es tatsächlich glauben.»