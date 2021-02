Kommentar zu Corona-Lockerungen – Der mutlose Bundesrat, Teil II Die Solidarität der Menschen im Corona-Alltag bröckelt. Die Magistraten in Bern haben es erneut verpasst, der Bevölkerung mehr Zuversicht zu schenken. Marcel Rohr

Stimmung wollte am Morgestraich der abgesagten Fasnacht 2021 kaum aufkommen. keystone-sda.ch

Der Fast-Lockdown, verhängt Anfang Dezember, war für den Bundesrat ein Desaster, weil er blind in die zweite Welle gerasselt war. Die Impfkampagne läuft landesweit nur schleppend an, und die am letzten Mittwoch von der Landesregierung angedachten Lockerungen im Corona-Regime können mit einem Wort zusammengefasst werden: mutlos. Sämtliche Untergangsszenarien haben sich bis heute nicht bewahrheitet.

Deshalb war es nachvollziehbar, dass die bürgerlichen Parteien Druck aufsetzten, und siehe da: Gesundheitsminister Alain Berset lockert sein Regime nun doch etwas. Am Montag öffnen Läden, Zoos, Museen, Sport- und Freizeitanlagen wieder. Draussen sind Treffen mit bis zu 15 statt 5 Personen erlaubt, was für den Sport und neu auch für die Kultur gilt. Jugendliche unter 20 Jahren dürfen den meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten wieder nachgehen, was sinnvoll ist; die Jungen leiden in der Isolation genauso wie die Alten – nur haben das sehr lange sehr wenige gemerkt.