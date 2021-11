Passion für die Schrift – Modefotograf rückt Buchstaben ins rechte Licht Der bekannte Künstler und Stiftungsgründer Onorio Mansutti zeigt im Kunstraum Rhein in Dornach seine Lettrografien. Julia Konstantinidis

In den Lettrografien verbindet Onorio Mansutti seine Leidenschaft für die Fotografie und die Schrift. Foto: Silvio Panosetti / ©Onorio Mansutti

Bekannt wurde Onorio Mansutti mit seinen Modefotografien, die er für Zeitschriften wie «Elle» oder «Harper’s Bazaar» überall auf der Welt schoss. Durch sein Engagement gegen die Armut in Brasilien, wofür er die Stiftung Kinder in Brasilien gründete, weiss man in seiner Heimatstadt aber auch, dass für den Basler nicht nur der schöne Schein zählt.

Er habe die Welt schon immer mit kritischen Augen betrachtet, sagt Mansutti. Seit den 1990er-Jahren verarbeitet er seine Gedanken in Arbeiten, die er Lettrografien nennt: Mehrere Streifen von Diapositiven liegen nebeneinander auf einem Leuchtkasten und ergeben durch die auf den einzelnen Dias abgebildeten Buchstaben ganze Wörter – und im Gesamten ein Zitat oder Sprichwörter.