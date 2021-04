Startschuss zum Abstimmungskampf – «Der Mindestlohn stärkt die lokale Wirtschaft» Ein Komitee aus Gewerkschaften und linken Parteien will, dass in Basel künftig alle mindestens 23 Franken pro Stunde verdienen. Am Donnerstag hat es seine Abstimmungskampagne gestartet. Simon Erlanger

Die Initianten für einen Basler Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde präsentieren am Donnerstag ihre Abstimmungsplakate. Der Urnengang findet am 13. Juni statt. Foto: SE

Jede und jeder soll in Basel-Stadt vom Monatslohn leben können. Das forderte das überparteiliche Initiativkomitee «Ja zu 23 Franken Basler Mindestlohn» am Donnerstagmorgen an einer Medienkonferenz. Diese bildete den Auftakt für die Pro-Kampagne für die Volksabstimmung vom 13. Juni.

Es handelte sich dabei um eine der ersten Medienkonferenzen seit Monaten, die nicht online abgehalten wurde, sondern vor Ort. Trotz Corona traf im grossen Saal des Gewerkschaftshauses an der Rebgasse ein halbes Dutzend Medienvertreter auf elf Exponenten von Gewerkschaften wie SEV, BGB, Unia, VPOD und Syna sowie linker Parteien und Gruppierungen wie SP, Juso, Grüne, Basta, Junge Grüne und Kommunistische Jugend.

«Wir entschieden uns für eine physische Pressekonferenz, weil das die beste Möglichkeit ist, die Botschaft der Mindestlohninitiative zu transportieren. Wir können so auch die vielfältigen Argumente des Initiativkomitees besser kommunizieren», sagte der Sprecher des Initiativkomitees, Dariyusch Pour Mohsen (SP) zur BaZ.

Zehn Prozent im Prekariat

Rund 18’000 Menschen oder knappe 10 Prozent der Arbeitnehmer könnten in Basel nicht von ihrem Lohn leben, zitieren die Initianten eine entsprechende Statistik des Bundes. Dies sei unhaltbar.

Betroffen seien zu 70 Prozent Frauen, aber auch Geringqualifizierte und Teilzeitarbeitende. Die Branchen mit den meisten Tiefstlöhnen seien das Reinigungsgewerbe, die Hauswirtschaft, der Detailhandel, das Gastgewerbe und der Tourismus. Nun sind aber gerade Letztere von der aktuellen Corona-Pandemie besonders hart getroffen.

Die Kampagne für den Basler Mindestlohn startet jetzt und wird das offizielle Motto am 1. Mai sein. Foto: Pino Covino

Können sich diese in der aktuellen Misere höhere Lohnkosten durch die Einführung des Mindestlohns von 23 Franken zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt leisten? Hätte man mit dem Anliegen nicht auf bessere Zeiten warten sollen? Nein, findet Dariyusch Pour Mohsen: «Die Krise hat gezeigt, dass zum Beispiel gerade die zahlreichen schlecht bezahlten Arbeitskräfte etwa im Gesundheitswesen nicht nur Applaus verdient haben, sondern einen gerechten Lohn.»

Mehr Kaufkraft durch Mindestlohn

Ein Mindestlohn bedeute im Übrigen auch mehr Kaufkraft und mehr Konsum und damit eine Stärkung der lokalen Wirtschaft, betonen die Initianten. Ausserdem kämen die meisten ökonomischen Studien zum Schluss, dass ein vernünftig angesetzter Mindestlohn keine negativen Auswirkungen auf die Beschäftigung habe.

Diesem Argument folgte zum Beispiel auch Benjamin van Vulpen (Grüne), der betonte, dass es ohne Mindestlohn keine nachhaltige Wirtschaft gebe, während Jadena Schlettwein (Kommunistische Jugend) betonte, dass der Mindestlohn mehr Gerechtigkeit bedeute. Für Astrid Beigel (Gewerkschaft Syna) macht der Mindestlohn Sinn bei der Bekämpfung prekärer Arbeitsverhältnisse. Sina Deiss (Basta) betonte, dass er besonders Frauen und Migranten schütze. Letztlich gehe es um die Existenzsicherung, so Anouk Feurer (Junge Grüne) und somit um ein würdiges Leben für alle, wie Andreas Giger-Schmid (Gewerkschaft BGB/GBBL) hinzufügte.

In der übrigen Schweiz kennen bis jetzt nur vier Kantone einen Mindestlohn: Neuenburg, Jura, Tessin und Genf. Mit der Summe von 23 Franken pro Stunde setzt Genf das Beispiel für Basel. Auf den Gegenvorschlag der Basler Regierung, die einen Mindestlohn von 21 Franken vorschlägt, gingen die Initianten am Donnerstag nicht ein. Für ihren Abstimmungskampf haben sie rund 34’000 Franken zu Verfügung. Abgestimmt wird am 13. Juni.

Die Medienkonferenz im Basler Gewerkschaftshaus war nach Monaten die erste, die trotz Corona physisch stattfand. Pino Covino

