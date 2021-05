Gastbeitrag zur Abstimmung in Basel-Stadt – Der Mindestlohn hat kaum Einfluss auf die Preise Die Mindestlohngegner argumentieren mit falschen Zahlen. Meinung Daria Frick

Daria Frick ist Mitglied des Vereins kantonaler Mindestlohn Basel-Stadt. Foto: zvg

Ein Blumenhändler ist diese Woche in der «Basler Zeitung» zu Wort gekommen. Seit vielen Jahren führt er erfolgreich ein Unternehmen mit vier Filialen in der Stadt Basel. Unterstützt wird er dabei von 13 Mitarbeiterinnen. So weit, so gut. Doch zum Ende des Zeitungsporträts wartet der Blumenhändler mit einer Schreckensbotschaft auf: «Die meisten Kundinnen und Kunden sind nicht bereit, 30 Prozent mehr zu bezahlen.» Diese Zahl macht Angst – zu Unrecht, denn sie stimmt bei weitem nicht.

Rechnen wir nach: Gemäss Angaben des Blumenhändlers verdienen die Floristinnen und Floristen im ersten Jahr nach der Ausbildung 3950 Franken im Monat oder einen Stundenlohn von 20.95 Franken für die branchenüblichen Arbeitsstunden und Ferienzeiten. Das liegt 9 Prozent unter der von der Mindestlohninitiative geforderten Untergrenze, unter welcher man auch mit einer Vollzeitstelle nicht ohne staatliche Beihilfe leben kann. Das ist schon weit entfernt von den ominösen 30 Prozent, die der Besitzer den blumenbegeisterten Kundinnen und Kunden abknöpfen will. Auch die Rechnung mit den 9 Prozent greift zu kurz, denn im Durchschnitt machen die Löhne gemäss Bundesamt für Statistik lediglich zwischen 15 und 20 Prozent der Kosten eines Detailhandelsbetriebs aus.